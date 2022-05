Julián Gil habla del cáncer de piel que padeció por exponerse al sol

El actor Julián Gil reveló que hace casi dos años le fue detectado cáncer de piel, por lo que se sometió a una operación que le dejó cicatriz en el lado derecho de su pecho, la cual había causado interés en sus fans.

Por medio de un video subido a su cuenta de Facebook, el histrión argentino de "La herencia" y "¿Qué le pasa a mi familia?" aseguró que por ahora se encuentra bien de salud y por rutina, cada seis meses, debe someterse a revisión.

Esta semana acudiría con la dermatóloga para checar una zona oscura que presentaba a un lado de la nariz.



Foto: Historia de Instagram de Julián Gil

“Hace como un año me apareció como un relieve (en el pecho), acudí con un demartólogo, endocrinólogo y bueno, resultó ser cáncer de piel”, dice en el video.

“Tuve que operarme, estoy bien, pero para mi fue un shock muy grande enterarme que tenía cáncer, nunca pensé que me fuera a dar, nos creíamos lo de superhéoes que no va a pasar nada y todo va a estar bien”, comenta.

Considera que lo presentado por su cuerpo se debió a que durante años le gustaba exponerse al sol, abusando de ello.

“Quería estar negro, achicharrado, era de los que inclusive me ponía aceite de bebe para ponerme al sol. Y todo mundo me decía que no tomara tanto sol”, recuerda.



Foto: Historia de Instagram de Julián Gil



Foto: Historia de Instagram de Julián Gil

Gil apunta que pensó mucho en grabar el mensaje por ser algo personal, pero al final decidió hacerlo para prevenir a otros.

El video contiene fotos de la operación y la cicatriz permanente que tendrá en el cuerpo.

Actualmente, Gil, de 51 años, sostiene una relación sentimental con la periodista deportiva Valeria Marín.

Foto: Historia de Instagram de Julián Gil

