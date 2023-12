Julián Gil debutará como abuelo a los 53 años: comparte emotivo video de su nieto

A la par de que Julián Gil lucha por poder convivir con su hijo menor Matías, de seis años, productor de su relación con la actriz Marjorie de Sousa, espera con ansías la llegada de su primer nieto, el argentino de 53 años compartió un emotivo video con el que anuncia la pronta llegada de su nieto que se llamará Oliver.

El fin de semana Gil reaccionó al debut en televisión de su hijo Matías, quien apareció cantando un tema Navideño junto a su madre Marjorie en el programa de Televisa "Hoy"; el actor no se quedó callado y externó, una vez más, su desacuerdo por no poder convivir con su hijo porque asegura, su madre no lo permite.

"¿Regalo de Amor y Paz? Ojalá fuera así y no sólo de dientes para afuera. Qué mejor regalo de amor y paz que dejar a un hijo conocer a su padre y viceversa. Hoy después de casi 7 años, pude al igual que miles de ustedes tener un 'poquito' de mi hijo. Después de un tiempo de no poder verlo ni en redes sociales porque no se sacaba su rostro, ahora hizo su debut en la televisión", se lee en su mensaje.

Julián Gil y Marjorie de Sousa mantuvieron un pleito legal durante años por la manutención del menor, finalmente el argentino "dejó por la paz" el proceso, confiando en que más adelante las cosas se acomodarían y podría estar cerca de su hijo.

Julián Gil debutará como abuelo

Julián Gil es papá de tres hijos, debutó en la paternidad a los 15 años; su hija mayor Nicolle es quien lo convertirá en abuelo próximamente, pero además de ella, Gil es padre de Julián Gil Jr. y de Matías.

Nicolle Gil es diseñadora de modas, se casó en 2021 y en unos meses debutará como madre, así lo compartió en las redes sociales.

"En el 2017 comenzó nuestra historia. Una de esas que empieza como un torbellino de locura, y que hasta ahora es la mejor anécdota de nuestras vidas. @inigo_arino fuerte, enfocado, amoroso. Nicolle... alegre, honesta, carismática. Hoy tu aita y yo caminamos de la mano, agradeciendo y recordando el camino recorrido mientras soñábamos con tu llegada. Pronto el sueño se convertirá en realidad. Te siento dentro y me doy cuenta que todo ha comenzado. ¿Nos preguntamos como serás? ¿Quien serás?. Solo sabemos que te daremos la mejor de las bienvenidas. Y que el día que estés en este mundo podrás ver todas las posibilidades, infinitas, que nos regala la vida. Y nosotros te acompañaremos a descubrirlas. Muy pronto llegará el día. El día más feliz de nuestras vidas, y con tu presencia nada volverá a ser lo mismo... Gracias a nuestra familia por su amor, apoyo y conservar esta gran noticia durante tantos meses", se lee.

Julián Gil celebra que se convertirá en abuelo.

Julián Gil celebró la buena noticia y reposteó el video en el que su hija anuncia la feliz noticia, y hasta adelanta que su nieto será fan, así como él, de Barcelona y de Leo Messi.

"Bebé en camino. Bienvenido Oliver. Para esta familia eres y serás nuestra mayor bendición. Te esperamos con muchas ganas y amor. Gracias hija @nicolle_gil @inigo_arino por hacerme el abuelo más feliz del mundo. Futuro fan del Barcelona y Messi".

El argentino, que está comprometido con la periodista deportiva Valeria Marín, no descarta convertirse en padre por cuarta ocasión con su futura esposa.

