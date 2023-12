Batalla por un hijo: Marjorie de Sousa se defiende de Julián Gil y responde ataques en redes

Mientras que Marjorie de Sousa celebra el lanzamiento musical de "Un regalo de amor y paz" junto a su hijo Matías, cibernautas la cuestionan del por qué no permite que el menos y su padre, el también actor Julián Gil convivan, luego de que desde hace tres años el argentino perdiera la potestad.

Julián Gil y Marjorie de Sousa se separaron poco tiempo después del nacimiento de Matías en enero de 2017, él aseguró en entrevista con Yordi Rosado que el truene se dio por una situación familiar de él con la madre de la actriz, sin embargo, tras la separación comenzó una larga batalla legal por la manutención del pequeño.

La polémica rodeo el caso de esta pareja, Julián ya no pudo convivir con su hijo y hasta se llegó a especular que el menor no era su hijo, sino del actor Gabriel Soto; sin llegar a un acuerdo de manutención que Gil considerara justo, decidió ya no seguir con el proceso, dejándole a Dios y a la vida el que le permitieran coincidir con su hijo más adelante.

A pesar de ello, en reiteradas ocasiones Julián Gil le ha pedido públicamente a Marjorie que le permita convivir con su hijo, pero su petición no ha tenido respuesta; ayer, ante el debut en televisión del niño de seis años, el padre reaccionó con un contundente mensaje, así como los seguidores del argentino, quienes destacaron el gran parecido entre padre e hijo.

"Es igualito a su papá Julián Gil y ojalá que eso ayude a tu corazón a tener compasión de un padre que desea ver a su hijo y no quitarle el derecho a un hijo de ver a su padre. Que Dios te ayude". "No seas mujer de mal corazón déjalo ver aunque sea de vez en cuando a su papá es igualito a él". "Matías es una mini réplica de Julián gil, es idéntico". "Yo no sé qué habrá sucedido entre ellos, pero yo por el amor que le tengo a mi hijo permitiera un acercamiento entre padre e hijo, es lo más sano y sabio para el corazón y crianza del niño", se lee entre las múltiples reacciones del público a la publicación de Marjorie.

Marjorie de Sousa se defiende de fans de Julián Gil

Julián Gil pidió una vez más no normalizar la alienación parental que asegura vive, y de nueva cuenta solicitó poder estar cerca de su hijo Matías, quien ayer cautivó al público en el programa "Hoy" por su ternura y por el gran parecido que tiene con su padre.

El actor argentino, a través de sus redes, recordó que el padre de Matías no está muerto, es él, y deseó poder reunirse pronto con el menor.

"¿Regalo de Amor y Paz? Ojalá fuera así y no sólo de dientes para afuera. Qué mejor regalo de amor y paz que dejar a un hijo conocer a su padre y viceversa. Hoy después de casi 7 años, pude al igual que miles de ustedes tener un poquito de mi hijo. Después de un tiempo de no poder verlo ni en redes sociales porque no se sacaba su rostro, ahora hizo su debut en la televisión", escribió en un largo mensaje.

Los cibernuatas se sumaron a la discusión y al linchamiento contra Marjorie de Sousa, quien no se quedó callada y respondió algunos mensajes positivos, aunque también se defendió.

"Aquí otra que no tiene idea. Señora no crea en lo que ve en redes o en algunos medios. Le digo algo, muchas lágrimas son de cocodrilo cuando la realidad es otra tan diferente. Dios te bendiga, te amo".

"¿Cuál es el motivo por el que yo no puedo estar con mi hijo Matías?", es la pregunta que Julián Gil le ha hecho desde hace años a Marjorie de Sousa y que asegura, aún no le responde.

