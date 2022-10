Juicio de Pablo Lyle y destape del testamento de Fernando del Solar, entre lo más leído de la semana

"La Roca" Dwayne Johnson encabezó la promoción en México del filme "Black Adam", pero lo que generó atención fue cuando cargó un bebé durante la premier y el hecho de no recordar a Belinda, con quien trabajó y “salvó” en Guardianes de la bahía. Claro que esto último no pasó de ser solamente un dato un curioso, pues el buen humor y afabilidad que siempre muestra el luchador profesional, es amado por sus fans.



Le cambia la vida a Pablo Lyle

Luego de más de tres años en el ojo del huracán, Pablo Lyle fue declarado culpable de homicidio involuntario por una juez de Miami. La acusación era porque en 2019, durante un incidente vehicular, el actor de Mirreyes vs Godínez golpeó a un hombre que se pegó en la cabeza al caer y posteriormente falleció. En las próximas semana se establecerá la pena que recibirá, especulándose sería de nueve años. Ha recibido apoyo de toda su familia ahora que está en prisión.

El testamento de Fer del Solar

En su testamento firmado en marzo de 2020, Fernando del Solar dejó “desprotegidos” a los hijos que tuvo con Ingrid Coronado, al sólo dejarles un departamento. El problema es que es la mamá del conductor recién fallecido, quien puede habitarlo por tener el usufructo vitalicio. El resto de bienes quedó en manos de Anna Ferro, la última pareja de Del Solar y nombró a una de sus hermanas como tutora de sus hijos.



Ingrid Coronado señala a la viuda de su ex

Precisamente Ingrid Coronado confirmó que el departamento en que vivieron ella y Del Solar, fue vaciado por Ferro y vendido todo lo que había, lo cual la ha molestado. Dice que eso ocurrió a los 15 días de su muerte por lo que deberá regresarse todo. Afirma que por ello deberá ejecutar un trámite legal que no ha iniciado. Simplemente no entiende la actitud de Ferro y tampoco de su exmarido con el testamento.

Yuya y Mar enloquecen las redes

Yuya sacudió las redes con un mensaje enternecedor dirigido para Mar, su hijo fruto de la relación amorosa con el músico Siddartha. “Gracias a ti aprendí a darme, a desdoblarme por completo a compartir y he descubierto que no existe nada más que me haga sentir viva que estar a tu lado”, escribió en sus redes la influencer. Las felicitaciones no se hicieron esperar por parte de sus fans.





