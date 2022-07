Jueces invitan a alumnos de "La Academia" a no ser manzanas podridas

Lola Cortés explotó prácticamente contra todos los participantes del reality "La Academia", a quienes les dio un fuerte regaño por mostrarse egoístas, soberbios, con falta de empatía y solidaridad, a quienes invitó a no ser unas manzanas podridas.

Todo esto ocurrió durante el démico primer concierto de este programa, transmitido por la señal de Azteca Uno, mientras los jueces daban su opinión acerca de la presentación de Santiago, quien interpretó el tema “La camisa negra”, que hiciera famoso Juanes.



Foto: EL UNIVERSAL / Armando Pereda Maldonado

Después de su número musical, se mostró un video dentro de la casa de, a la que acudió la madrina de la temporada Myriam Montemayor para conversas con las y los alumnos empezó sobre una inconformidad que tuvieron los chicos, quienes consideraron que Santiago era uno de los supuestos favoritos de los críticos.

La ganadora de la primera generación de "La Academia" pidió que alzara la mano quienes pensaran que Santiago era el más favorecido por el panel de jueces y la mayoría opinó que eso era verdad.

Lee también:¡Jennifer Lopez y Ben Affleck ya están casados! Las primeras imágenes de la boda

“Me ha tocado cantar con personas que lo han hecho mejor que él y a esas personas les dicen cosas malas y a él le dicen cosas buenas”, señaló Cesia, mientras que Mar dijo que los jueces le dejan pasar muchas cosas y que con los demás sí son críticos.

“Nos dicen cosas muy hirientes y feas que en vez de hacerte crecer para arriba, hay semanas en las que dices: -Dios de mi vida, ¿qué hago aquí?”, afirmó Fernanda. Zunio expresó que ha visto a otros compañeros que lo hacen mejor que Santiago.

“Nos tiran con todo, a ti te lo aplauden y creo que eso no te ayuda a crecer”, indicó Eduardo. A continuación Cortés se puso de pie para arrancar con la regañiza a los participantes y dijo que sería para quien le quedara el saco.

Explicó que lo que ensayen los alumnos se va a la basura, porque lo que realmente vale es lo que pasa en el escenario, a la hora del show.

“Varios de ustedes se han vuelto insolentes, creen que nuestra crítica es dura, ¿ya salieron a la calle? ¿Ya tocaron puertas como lo hemos hecho nosotros durante tantos años? ¿Ya han trabajado en esquinas de la calle? ¿Ya saben lo que es no comer? Pues déjenme les digo que estas críticas no son nada cuando piensas que después de una carrera de 40 años tienes que trabajar en un camión para levantarte y salir a comer”.

Agregó que lo que le provoca Santiago cuando canta, ningún otro participante lo logra, ya que mencionó que él es una persona disciplinada que viene los fines de semanas a “partirse la cara”.

“Él sabe la voz que cada uno de ustedes tiene, pero tiene la humildad de respetar a su director, de tragarse el orgullo y de no contestarle, yo ya me habría ido encima”, dijo Lolita.

Subrayó que es una falta de respeto que se hayan quejado y una falta de consideración como compañeros porque deberían desear que a todos les vaya bien a todos.

“Porque a ti te hablan bonito y a mí me dicen cosas feas. ¿No te gusta Fernanda? Primero aprende a caminar en tacones mi reina, después hablamos. ¿No te gusta Eduardo? Bájale a tu soberbia, porque lo único que sabes cantar es, obviamente, folclor mexicano, eso es todo. Zunio, eres el primero que salió ¿de qué hablas? Da gracias a Dios que regresaste.

Lola Cortés, quien en esta ocasión llevaba el pelo color azul explicó que Santiago es el ejemplo de persistencia, ya que sigue y sigue, pese a la imposición de cero voz, de no hablar, de no quejarse, algo que no han hecho sus colegas.

“Esto no es un grupo de amigos. En una compañía teatral, las compañías se deshacen de la manzana podrida y nos quedamos con orgullo, los que somos leales, los que no traicionamos y los que trabajamos hasta en la casa, en el baño y en la regadera y en el coche y venimos cantando en la calle, en el metro, esos son los que se quedan en el teatro, en el escenario y triunfan, aprendan tantito así de humildad y después hablen.

“Hablen, pasen, hagan su recorrido por ´La Academia´ y díganme quién es mejor que Santiago. Gracias”, concluyó.

Horacio Villalobos les preguntó si les daba coraje que Santiago ha podido superarse y que lo haga mejor.

“¿Por qué entonces ponen sus caras de hipocresía cuando damos nuestras críticas? Nuestras críticas vienen de cuatro carreras exitosas, pero claro seamos los perdedores felices y quien va subiendo jalémoslo, ni siquiera entienden cuando criticamos, yo creo que no por qué están en shock”.

El director de "La Academia", Alexander Acha, también se pronunció al respecto y dijo que es despreciable hablar para delatar a un compañero, para criticarlo, para tumbarlo. Preguntó quién acusó a Santiago y todos los alumnos levantaron la mano.

“Es inaceptable, es una falta de compañerismo. Tenía que ser un juego limpio, tenía que haber transparencia que el que ganara, lo hiciera porque el público votó por él no por qué ustedes se metieran el pie”.

Lee también: Dana Hall School, el internado de lujo donde estudia la hija de Manuel Mijares

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

melc