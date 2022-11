Judas Priest: La banda que hizo del metal su forma de vida

Scott Travis, baterista de Judas Priest, recuerda que encontró en el metal un lugar en el cual sintió que formaba parte.

Si bien la agrupación británica se formó en la década de los 70, el músico entró hasta 1989 siendo Painkiller (1990) su primer álbum junto a ellos; desde entonces ha formado parte de Judas Priest defendiendo un género musical que, aunque no es tan popular como el pop o actualmente el urbano, para él está donde debería.

“Si el heavy metal se mantiene de cierta forma underground creo que siempre lo hará más atractivo para personas como yo y la mayoría de los fans del género. Siempre me sentí, nos sentimos, como si no encajáramos, sabes; en la preparatoria realmente no encajaba en ninguna categoría”, relata en entrevista con EL UNIVERSAL.

“Solo éramos unos rocanroleros así que creo que esa es la audiencia del heavy metal y es una forma de vida para muchas personas, una vez que te vuelves amante del rock lo eres de por vida. Así que es mejor que sigamos estando en el underground”, apunta.

Para Scott, de 61 años, es un honor ser capaz de hacer algo que ama y vivir de ello; comparte, por ejemplo, que su mamá, quien ya falleció, es su mayor inspiración y es gracias a ella que sale adelante.

Tocar fuerte, explica, es para él la esencia del metal.

“Creo que el heavy metal siempre ha sido un poco rebelde, como el rock and roll, cierta rebeldía... actitud al respecto”.

Junto a la banda integrada por Rob Halford (voz), Glenn Tipton (guitarra), Ian Hill (bajo) y Richie Faulkner (guitarra), llegarán a México como parte del cartel del Hell & Heaven Metal Fest, que se realizará en el Foro Pegaso, en Toluca, en el Estado de México, del 2 al 4 de diciembre. Judas Priest será una de las bandas más destacadas del sábado 3 de diciembre, presentación que emociona a Scott.

“Siempre que tocamos en México es todo un evento porque tenemos muchos fans; es una vibra diferente, no hay nadie más apasionado o más amante del heavy metal —y espero que de Judas Priest— que nuestros hermanos y hermanas mexicanos que simplemente aman el metal”, asegura.

“Ser capaces de tocar en México es un honor”, reitera.

Festivos y recargados

A la par de sus presentaciones en vivo, los intérpretes de “Breaking the law” están preparando un nuevo álbum que, detalla Scott, llegará el próximo verano. Para el baterista, “la banda está tocando mejor que nunca”.

Dicen adiós a la pandemia

Pensando en su disco anterior, Firepower, Travis señala que hay muchas canciones sobre mantener la fe, permanecer fuertes y para animar a la gente, temas que considera son importantes especialmente después de la pandemia del Covid-19.

Si bien detalla que actualmente la contingencia sanitaria no afecta en su nueva música, le emociona finalmente ver a sus fans mexicanos.

“Va a ser una celebración porque con la pandemia todos en el mundo fueron afectados, de cierta forma pusieron sus vidas en pausa por al menos dos años y ojalá ya esté detrás de nosotros. Creo que es un gran momento para salir y celebrar y disfrutar”, señala.

La banda británica compartirá escenario con grupos como Scorpions, Pantera (quienes se presentan el viernes 2 de diciembre); Slipknot y Bad Religion el mismo sábado y Kiss y Megadeth en el cierre del festival metalero, el domingo 4, que además se abrirá en esta edición a otros géneros como el ska, gracias a la presencia de SKA-P y Panteón Rococó.

El festival tendrá además la opción de camping, con zona de regaderas, electricidad y comida. Se espera la asistencia de 180 mil personas al evento.

De interés

Origen. La banda se formó en 1969 en Birmingham, Inglaterra, lugar donde nacieron otras pioneras del heavy metal como Black Sabbath.

Reconocimiento. Este 2022 lograron entrar al prestigioso Salón de la Fama del Rock & Roll.

Multifacéticos. Su música ha rondado en diferentes variantes del metal, desde heavy metal hasta thrash metal, glam metal y speed metal.

