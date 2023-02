Juan Soler y Paulina Mercado se tatúan en nombre del amor, ¿van en serio?

Juan Soler y Paulina Mercado que, en un inicio, mantenían su amor de la forma más discreta, ya no se preocupan por ocultar lo que sienten el uno por la otra, pues la conductora de “Sale el Sol” compartió con sus seguidores que ya hasta se hizo un tatuaje de pareja a lado del actor argentino, el cual está lleno de simbolismo, por lo que sus seguidores se preguntan si pronto formalizarán.

Fue a finales del año que Juan Soler, tras siete años de haberse divorciado de Maki, que dio a conocer que se había dado una nueva oportunidad en el amor, a lado nada más y nada menos que su compañera de trabajo, pues ambos conducen en el matutino de Imagen.



Sin embargo, por lo que la conductora ha contado, el amor entre ellos surgió de la forma más inesperada posible, debido a que eran muy buenos amigos pero el trato diario los llevó a un lugar emocional en común, por lo que se dieron la oportunidad de averiguar si su trato podía trascender hacia una relación amorosa.

Aunque Mercado también reconoció que, antes de entablar una amistad, cuando Soler visitó el foro de “Sale el Sol” como invitado, dos años atrás, y lo vio a la distancia, mientras que este conversaba con Luzma Zetina, pensó que era un hombre muy atractivo, pero cuando comenzaron a tratarse ambos tenían otras parejas y, de hecho, fue la forma en que el actor trataba a su novia que la hizo pensar que era un gran hombre.



Mientras ambos se daban consejos para llevar una buena relación con sus respectivas parejas, no se imaginaban que luego de un tiempo el amor germinaría entre ellos y, pese a que al principio de su relación, las redes sociales aseguraban que su noviazgo no duraría mucho, pues hay muchas personas que aún manifiestan que les gustaría que el argentino volviera con Maki, tal parece que lo suyo va en viento y popa, pues Paulina dejó boquiabiertos a sus seguidores cuando les enteró que ella y Soler ya se tatuaron.



Todo sucedió durante una temática en la que Paulina se encontraba contestando a la pregunta de algunos de sus seguidores, cuando un usuario la cuestionó si el tatuaje que tenía de una luna en el antebrazo se lo había hecho junto a Juan, a lo que ella, sin ningún pudor, respondió que sí, pues se lo habían hecho como la representación del inicio de su amor.

Además, la conductora detalló que se habían tatuado una luna porque tenía un significado especial para los dos pues comentó a sus fans que, si eran muy observadores, en muchas de las publicaciones que comparten donde aparecen juntos agregan la canción “Fly me to the moon” de Frank Sinatra, la cual habla de la petición que una persona enamorada hace a quien ama, al solicitarle que la lleve de viaje a la luna para que ahí puedan disfrutar de su amor.

La única diferencia que hay entre el tatuaje de Paulina y Juan -detalló la presentadora de TV- es que él se lo colocó en el torso, acompañado además de una frase que habla de que el amor está en el aire.



