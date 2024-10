Juan Osorio y su novia, la actriz Eva Daniela, están convencidos de que son el uno para el otro. Tras tres años de amor y complicidad, la pareja ha decidido dar un paso significativo en su historia juntos: el productor le propuso matrimonio a la artista de 29 años



La primicia fue revelada por la pareja en Instagram, donde compartieron fotografías frente a una chimenea, en las que se puede ver el anillo de compromiso que Eva luce en su mano.



Daniela, visiblemente emocionada, expresó que Juan es “el amor de mi vida”.

“Sí. Mil veces sí. Eres mi mayor bendición @juanosorio.oficial. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar”, escribió la actriz junto al post.



También compartió su reflexión sobre el amor que ha encontrado con Osorio: “La vida es muy corta para amarte en una, prometo buscarte en todas”, añadió.

Juan Osorio y Eva Daniela se casan. Foto: Vía Instagram oficial.

Las felicitaciones no tardaron en llegar, con figuras como Marjorie de Sousa, Mane de la Parra, Nicola Porcella, Julián Gil y Gabriela Platas entre los que celebraron la noticia. Muchos destacaron lo bien que encajan, elogiando su romance.



Pese a que en el pasado Juan y Daniela han sido objeto de críticas debido a la diferencia de edad de 37 años, ambos han demostrado que su relación es sólida.

Su historia comenzó en 2021, cuando se conocieron durante un casting para la telenovela “¿Qué le pasa a mi familia?”, en la que Osorio era el productor.



Eva ha comentado en diversas ocasiones que el productor es un hombre que la valora, cuida y respeta, características que, según ella, muchas mujeres esperan encontrar en sus parejas: “He encontrado en Juan mucho cariño, respeto y amor, así que estoy contenta, aunque es algo muy aparte de mi vida profesional”, dijo en una entrevista con El Universal.

La actriz también ha destacado que Osorio no es una persona celosa y le ha dado una seguridad que no encontraba en sus relaciones anteriores.

Eva Daniela y Juan Osorio tienen una relación de noviazgo de casi tres años. Foto: Instagram

¿Juan Osorio percibe en Eva Daniela algo de su expareja Niurka?

Niurka Marcos, expareja de Juan Osorio y madre de su hijo Emilio, quien en algún momento defendió a la pareja de las críticas negativas, afirmó este año que Juan es el "sugar daddy" de Eva Daniela y que ella es "su enfermera"

Estas declaraciones surgieron después de que Eva mencionara que "la señora (Niurka) no está presente en sus vidas", lo que desató el enojo de la vedette.

Niurka, siempre polémica, asegura que es lo único que Osorio no ha podido controlar, aunque eso no significa que no la haya superado. Asegura que ella fue la única que le dio una "vida maravillosa, estable y perfecta" al productor.

“Como mujer, yo no le intereso a Juan porque él necesita a alguien que pueda controlar, seducir, envolver y deslumbrar, y Juan no tiene nada que ofrecerme que me deslumbre”, afirmó en sus redes sociales.

Por último, Niurka sostiene que Osorio ha intentado "clonarla" en otras mujeres a lo largo de los años, haciendo alusión a las parejas posteriores que ha tenido.

FOTO: Cristopher Rogel Blanquet/El Universal