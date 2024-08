Juan Osorio suma a La Sonora Santanera y a su hijo Emilio al cierre de temporada de "Aventurera"

El productor Juan Osorio aseguró que se siente satisfecho con lo logrado en "Aventurera", por lo que seguirá apostando todo a este musical, que según dijo, está por terminar su temporada.

"Yo dije que ésta era una temporada corta, que era para hacerle un homenaje a Carmen Salinas, lo cual lo he logrado, vamos a tener una placa muy importante conmemorativa de Carmen cerrando la temporada, para que permanezca aquí (en el Salón Los Ángeles)", dijo el productor Juan Osorio.

Aunque no dio una fecha para que Aventurera baje el telón, el productor explicó que él considera se ha hecho un gran trabajo a nivel compañía y que la gente que gusta de la obra responderá muy bien a esos esfuerzos, pero de no llegar a suceder al final de la temporada, para él eso no tiene mayor trascendencia.

"No pasa nada... me doy el lujo de que venga la Sonora Santanera, que esté Emilio, que vengan otros artistas, por ejemplo yo le decía a Coque Muñiz, '¿oye si me haces una actuación especial?', y él me dijo, 'va compadrito'; esto es para decirte que uno no se raja, que debe de estar orgulloso de lo que hace, y bendito sea Dios, mientras tenga los recursos lo voy hacer".

A pesar de que Juan no confirmó abiertamente lo dicho el día de hoy por el periodista Gustavo Adolfo Infante, sobre que Irina Baeva no podrá llegar a octubre con esta obra, porque el 17 de agosto sería la última función de "Aventurera"; en la boletera donde la gente puede adquirir lo tickets para este musical es esa la última fecha que tiene disponible.

Lee también: Niurka llama "caprichoso, arrogante y soberbio" a Juan Osorio por dejar a Irina Baeva en "Aventurera"

Aún así el productor sigue sumando al montaje y anunció este jueves que el 10 de agosto Emilio Osorio y la Sonora Santanera tendrán una participación especial en "Aventurera", interpretando los mejores temas de la agrupación en las dos funciones que están programadas.

rad