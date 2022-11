Juan Gabriel más vivo que nunca, regresa la icónica voz del Divo de Juárez con “Los dúo 3"

A 6 años de su muerte, el legado musical de Juan Gabriel no se olvida, pues ahora el intérprete de “El Noa Noa” regresa con su nuevo álbum “Los dúo 3", disco en el que “cantará” junto a Pepe Aguilar, Danna Paola, Ángela Aguilar y Mon Laferte.

Hace unos meses, en las redes sociales del intérprete, algunos usuarios se percataron que sería lanzada la canción “Ya”, pista que precedio al disco póstumo del Divo de Juárez: una total sorpresa para sus seguidores.

Recordemos que el famoso perdió la vida el 28 de agosto de 2016, a los 66 años, a causa de un paro cardiaco, lo que significó una gran pérdida para el mundo del entretenimiento.

El alcance musical del Divo ha sido tal que incluso artistas internacionales como Coldplay han reconocido admirar al fallecido famoso.

En algunos discos anteriores, celebidades como Miguél Bosé, Marco Antonio Solís y Vicente Fernández también han acompañado a Alberto Aguilera Valadez, nombre real del cantante, en sus éxitos.

Otra de las sopresas que alegró a sus fanáticos, fue cuando salió el tema “No tengo dinero” a lado de la exRBD, Anahí, un sencillo que se grabó poco antes de que este falleciera.

¿Cuáles son los duetos que se escucharán en el tercer álbum?

Los duetos del nuevo disco de Juan Gabriel son:

1.- “Déjame vivir”, con Anahí

2.- “Por qué me haces llorar”, con Gloria Trevi

3.- “Cada vez y cada vez”, con Pepe Aguilar

4.- “De mí enamórate”, con Danna Paola

5.- “He venido a pedirte perdón”, con Mon Laferte

6.- “Have you ever seen the rain”, con John Fogerty

7.- “Nada más decídete”, con Ángela Aguilar

8.- “Luna tras luna”, con George Benson

9.- “Yo no nací para amar”, con Lasso

10.- “Venecia sin ti”, con Charles Aznavour

11.- “Te doy 8 días”, con La Adictiva

12.- “Déjame”, con Luciano Pereyra

13.- “Mía un año”, con Eslabón Armado

14.- “Ya”, con Banda El Recodo De Cruz Lizárraga, La India

