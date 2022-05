Joy Huerta rompe en llanto al hablar de la violencia contra las mujeres en México

La inseguridad y la violencia que viven las mujeres en México nos toca a todas y a todos más allá de los entornos en los que nos desenvolvemos. Joy Huerta, del dueto Jesse & Joy, rompe en llanto cuando piensa en todas las mujeres desaparecidas en México, en toda esta incertidumbre y temor con el que andan las mujeres en nuestro país.

"Las veces que salgo a marchar con mis hermanas y las veces que salgo lo hago desde un lugar genuino creyendo como Jesse que puede haber un mejor futuro. Perdón que llore, de verdad estoy... me he alejado mucho de redes sociales porque la vida no me da para tantas malas noticias, no puedo con que son tantas las mujeres que nos hacen falta, y lo digo con miedo al mismo tiempo, porque sé que vivimos en un país en el que cada vez más se comienza a atacar la libertad de expresión", comentó la cantante en conferencia de prensa.

Este martes el dueto presentó su sexto disco, "Clichés", un disco que se formó en la pandemia pero en el que también retoman canciones que hicieron hace años y que por alguna razón no habían salido.

A propósito de este lanzamiento, los artistas hablaron de temas como la maternidad, la ansiedad, el paso del tiempo, de los clichés que marcan nuestras vidas y por supuesto, la conciencia de habitar un país inseguro, situación que también toca su trabajo musical.

"Yo vivo el día a día con esa incertidumbre, como mexicana, temiendo salir a la calle como mujer, lo vivo como cada mujer que tiene que salir a tomar el camión, a tomar el metro, con mucha angustia. Espero de verdad en un futuro, así como estamos todos aquí cada quién desde nuestra trinchera hagamos lo que podemos porque estoy segura que cada quién tenemos un impacto en nuestra sociedad", agregó la artista.

"No puedo con que son tantas las mujeres que nos hacen falta", dice Joy Huerta al hablar de la violencia hacia las mujeres en México, sin poder contener el llanto. pic.twitter.com/DVpLoQIJVN — Univ_Espectaculos (@Univ_espect) May 3, 2022

El reto de separarse de su familia

Como madre y después de la pandemia, también ha sido todo un reto separarse de su familia, de sus hijos.

"Ahorita es la primera vez que me separo de mi familia por este tiempo tan prolongado, fue muy fuerte, fueron dos extremos completamente opuestos, reitero mi admiración y respeto para las mamás y los papás solteros que tienen que salir a veces con más de un trabajo para sustentar a sus familias porque es verdaderamente devastador el alejarte de tu familia cuando es algo que quieres hacer y estar", agregó Joy.

A través de la música, de temas de amor y desamor, el dueto ha hecho canciones que, afirman, nacen desde un lugar de poder.

"Jesse y Joy siempre que hemos escrito y hecho música lo hacemos desde un lugar sano, desde un lugar de amor propio, un lugar en el que la persona que sea que esté cantando la pueda cantar desde un lugar de poder, de decir 'yo decido estar o no estar en esta relación".

El disco "Clichés" saldrá en físico también y el segundo sencillo "Imagina" será lanzado con un video oficial del nominado al Oscar, Carlos López Estrada, quien dicen los cantantes, "transpira talento" y es amigo suyo desde hace años. A la par, continuarán con el "Clichés World Tour", con el que llegarán el 6 de mayo al Auditorio Nacional.

En este disco, comentaron, también hay temas que buscan empatizar con toda la gente que ha pasado por momentos de ansiedad, como ocurrió a Jesse en la pandemia.

"Yo escribí una canción especial que se llama 'Sonreír', que es sobre la ansiedad, estaba encerrado con mis demonios y mis pensamientos y ahora puedo sonreír", dijo el artista, y agregó.

"Creo que algo que aprendí lo aprendí con mi esposa, que es que la felicidad viene dentro de uno. Si uno no está feliz con uno mismo, para qué estar con otra persona. Estar feliz y con paz interior hace que todo lo compartas".

Entre los Clichés que nos rodean también podría estar el que rodea a la celebración del día de las madres, respecto a lo que Joy comentó.

"En el cliché del día de las madres yo siempre he tratado de alzar la voz para que se reconozcan todos las diferentes maternidades".

Jesse & Joy llevan 17 años de carrera artística, y qué mejor manera que celebrarlos con este nuevo disco que el público puede encontrar también en plataformas digitales.



