A Joss Favela no le interesa quedar bien

Joss Favela no busca que sus composiciones sean románticas ni hace consideraciones de temas sociales como el feminismo, porque asegura que sus letras son más un pensamiento, sin plan.

El cantautor sinaloense ha compuesto temas grabados por artistas como Alejando Fernández, Julión Álvarez y El Recodo. Como intérprete, tiene dos discos y está preparando el tercero.

“Claro que estoy a favor de que haya respeto, yo creo que con respeto se puede todo, pero no lo cuido, porque creo que la música no tiene límites en ese sentido y si tú estás sintiendo eso en ese momento, lo tienes que escribir”, afirma el cantante.

En Instagram, más de 800 mil personas lo siguen, mientras que en plataformas streaming cuenta con dos millones de escuchas mensuales. Sin embargo, el cantante de 29 años prefiere no ser influencia para otros jóvenes.

“Quiero vivir mi vida y no soy quién para ser ejemplo, me gusta tomar, me gusta fumar, me gusta desvelarme, pero lo que escribo y lo que hago no quiero que tenga ese eco; que lo escuche quien lo quiera escuchar y siempre va a haber alguien que haga una sinergia con tu arte”, asegura.

Recientemente estrenó el tema “Ya no quiero andar contigo”, que está basado en una historia propia y forma parte de su nueva producción titulada Llegando al rancho, que es un homenaje a sus padres y sus raíces.