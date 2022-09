El sismo que se registró la tarde de este lunes 19 de septiembre dejó al país entero con el nerviosismo a flor de piel. Lo que causó mayor asombro fueron las similitudes entre el movimiento de esta tarde y el que sucedió hace exactamente cinco años, pues ambos ocurrieron después de que se realizara un simulacro y casi a la misma hora.

En el intento de tratar de explicar estas increíbles coincidencias, el actor José Ron aseguró que podría tratarse de un evento relacionado con la ley de la atracción: “¡Somos energía! El estar pensando y haciendo simulacros jala esa energía”, escribió en su cuenta oficial de Twitter.

Lo que causó una ola de críticas en su contra, fue que, incluso, culpó al simulacro de provocar el temblor y pidió que dejen de llevarse a cabo: “Yo no sé ustedes, pero para mí no deberían hacer simulacros, atraen la energía”.

Yo no se ustedes pero para mi no deberían hacer simulacros, atraen la energía! Somos energía!

El estar pensando y haciendo simulacros se jala esa energía! — José Ron (@JoseRon3) September 19, 2022

Lee también: Eugenio Derbez rompe el silencio y da detalles de su estado de salud: "Es probable que no recupere la movilidad al cien"

Como era de esperarse, los usuarios de la plataforma no se quedaron callados y no sólo llamaron ignorante al actor, también lo invitaron a ser mucho más responsable con sus opiniones, pues lejos de pedir que sean cancelados, debería reconocer que estar preparado puede salvar vidas:

“El simulacro ayuda a que sepamos cómo actuar ente situaciones de emergencia. Son necesarios”, “No se trata de energía, se trata de prevenir”, “Los simulacros salvan vidas. Ser jipi nomás te hace ver estúpido”, “Aprovecha tu fama en decir cosas que realmente ayuden compa”, “Los simulacros son para saber qué hacer en caso de un sismo. Que tú creas en cosas mágicas y musicales no es nuestro pedo. Sólo hazlo y no desinformes “Eres persona pública y debes ser consciente con tus comentarios”, "esto pasa por no terminar la primaria, estudia otra cosa, no sólo actuación", son sólo algunos de los duros comentarios que recibió.

Aunque también hubo quienes comparten el pensamiento de Ron y están seguros de que el pensamiento colectivo sí puede causar un temblor, incluso, propusieron cambiar la fecha de los simulacros y que no se hagan durante el mes de septiembre, pues lo consideran de mal gusto.

Pero el actor no es el único que cree que los sismos en estas fechas son el resultado de una vibra negativa, otros famosos como Iskander, Sandra Echeverría y hasta Fey, también hablaron sobre el poder de manifestación: “Qué fuerte el poder de manifestación tenemos los Mexicanos. O me explican ¿por qué siempre cuando hay simulacro?”, escribió la itérprete de “Media naranja”.



Fey también habló sobre el porder de manifestación Foto: Twitter

Lee también: Nodal le dedica a Cazzu la misma canción que le cantó a Belinda: "Me arrepiento de haberla dedicado antes"