José Manuel Figueroa: escándalos y tragedias que han marcado su carrera musical

El propio José Manuel Figueroa aceptó que todos los escándalos que ha tenido a lo largo de su carrera han opacado su carrera musical, sin embargo, aclaró que eso no hace menos el talento vocal que tiene.

“Sí, puede ser, pero no creo que opaquen el talento que tiene uno”, declaró en entrevista con EL UNIVERSAL.

“Llevo varios años en esto, no sé si me he mantenido o no, pero definitivamente es una carrera que me ha dado de comer, que me ha mantenido en los escenarios y la gente todavía hasta la fecha paga un boleto para irme a ver, lo cual me da de comer a mí, me da el pan de cada día para poder subsistir”, agregó.

Por eso te presentamos algunos escándalos que ha tenido el cantautor, además de otros momentos importantes e interesantes en su vida que han resultado difíciles, traumáticos, dolorosos como muertes, accidentes y otros episodios divertidos.

Muerte de Joan Sebastian

Sin duda el momento más doloroso que ha tenido Figueroa hasta el momento ha sido el fallecimiento de su padre Joan Sebastian, quien además fue su maestro, su guía, un pilar que tuvo y que sigue extrañando.

El llamado “rey del jaripeo” falleció el 13 julio del 2015 en su natal Juliantla, Guerrero a causa de cáncer en los huesos, un hecho que marcó a José Manuel y cuyo dolor todavía no puede sanar al 100 por ciento.

Tras la muerte del ídolo mexicano, José Manuel Figueroa encarnó a su padre en la bioserie producida por Carla Estrada, la cual todavía no termina de ver por completo por el dolor que le ocasiona.



Foto: Archivo



Asesinato de sus hermanos

José Manuel Figueroa ha tenido que lidiar con la pérdida de dos de sus hermanos que fueron asesinados en distintos años, el primero fue Trigo de Jesús Figueroa, en el 2006.

Este joven de 27 años se encontraba en un concierto de su padre Joan Sebastian en Texas, en donde apoyaba en la seguridad de las presentaciones del “poeta del pueblo”. En ese momento, cuando estaba entre la multitud del público cerca del escenario, una persona le disparó en la cabeza; el asesino no fue detenido.

El segundo fue Juan Sebastián Figueroa quien fue privado de su vida en el 2010 cuando tenía 32 años por un presunto ajuste de cuentas en el momento que salía de un bar en Cuernavaca, Morelos; recibió dos disparos que le provocaron una hemorragia



Trigo Figueroa (Izq) y José Manuel (Der). Foto: Especial



Juan Sebastián Figueroa. Foto: Especial



Accidente en el que murió su novia Lilián Elizalde

Otro capítulo complicado de Figueroa fue cuando murió su novia Lilián Elizalde en accidente automovilístico en la Ciudad de México cuando él tenía 22 años y ella 24.

En ese entonces Figo, como también es conocido, seguía “picando piedra” en el mundo del espectáculo y su amada era una conductora de radio y televisión en programas especializados en música regional mexicano.

La tragedia ocurrió una ocasión cuando ambos salieron de fiesta en el centro nocturno California Dancing Club y se dice que, luego de tener una discusión, se impactaron en un local mientras viajaban en un Mustang deportivo color rojo. Esto provocó que ella perdiera la vida y él presentara algunas heridas. A pesar de lo ocurrido el cantante no fue a la cárcel.



Ruptura con Ninel Conde

José Manuel ha sido muy noviero durante su vida, entre sus parejas se enlista a Alicia Machado, Malillany Marín, Angélica Vale, pero con quien tuvo una historia complicada fue con Ninel Conde, con quien se dice vivió una relación tóxica, pues además de que hubo codependencia, en su momento se aseguró que el intérprete le fue infiel al “bombón asesino”, por lo que terminaron separándose.



Foto: Archivo



Del amor al pleito por "Fruta prohibida" con Ana Bárbara

Lo que se supondría un noviazgo con Ana Bárbara que dejaría un buen recuerdo y una canción en 2001: "Fruta prohibida", que firma e interpreta la reina grupera desde 2004, se convirtió este año en un motivo de pleito desde las redes sociales y que podría escalar al terreno legal, pues mientras él reclama la autoría para poder disponer y grabar la canción, ella no acepta su petición.



Foto: Archivo

