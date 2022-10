José Luis Reséndez rompió el silencio luego de la denuncia pública de Vanessa Arias por maltrato

El fin de semana pasado, el programa “Siéntese Quien Pueda” de UniMás fue protagonista de la televisión por un relato que conmovió a los televidentes. En dicha emisión, la actriz Vanessa Arias se jugaba su permanencia con una exclusiva muy íntima de su pasado. Entre lágrimas y la voz entrecortada, la sinaloense contó lo que sufrió con una de sus exparejas del espectáculo.

“Siéntese Quien Pueda” es un formato televisivo en donde los conductores y un panel fijo de invitados debaten acerca de las noticias más relevantes de la farándula. El programa pone a disposición una web oficial para que los espectadores voten por el panelista con el cual no estén de acuerdo o no les agrade. Quien consiga la mayor parte de los votos, tiene que abandonar el estudio y solo puede regresar si expone una “exclusiva” relacionada al medio o de su vida personal. En esta ocasión abrió su corazón Vanessa.

¿Qué le ocurrió a Vanessa Arias?

En una de las recientes emisiones del programa, la actriz contó que sufrió maltrato por parte de una expareja. Los hechos que relató Arias con la voz entrecortada y con un llanto conmovedor, se remontan a hace 20 años atrás. "Fui muy afortunada porque pude haber sido parte de las estadísticas de las mujeres muertas", fue una de sus frases más contundentes de la emisión.

"Me empujó por las escaleras y me pateó en el suelo, me quebró una costilla", fue otro de los sucesos narrados por la panelista y además mencionó que tuvo que hacer mucha terapia psicológica para sanar. A pesar de todo, también afirmó que nunca perdonará a su ex pareja por lo ocurrido y prefirió no decir su nombre. La relación según ella fue tóxica y quisieron ponerle fin varias veces, pero continuaban volviendo a estar juntos.



Una relación sin querellas es aburrida, y una relación con demasiadas querellas es tóxica. Lo deseable es que la relación tenga un grado óptimo de conflictos. — José Luis Reséndez (@joeresendez) October 13, 2022



El mensaje de José Luis Reséndez

Aunque Arias no dio el nombre de quien estaba denunciando públicamente, Inés Moreno contó en su canal de YouTube y su sección “Chisme Time” que la persona de la relación tóxica que mencionó la actriz es José Luis Reséndez. Frente a esto, el actor y modelo nacido en Monterrey, protagonista de “Los Herederos del Monte” del año 2011, solo se manifestó a través de su cuenta de Twitter: “Una relación sin querellas es aburrida, y una relación con demasiadas querellas es tóxica. Lo deseable es que la relación tenga un grado óptimo de conflictos”.