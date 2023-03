José Julián ya recibió la herencia que le dejó Irma Serrano “La Tigresa”

El cantante José Julián se considera una persona afortunada porque afirmó que ya recibió la herencia que le dejó la fallecida actriz Irma Serrano “La Tigresa” a quien conoció en el año 2002 y que desde entonces consolidó una relación muy sólida con ella.

“A mí ya me la entregó en vida (la herencia), fue toda esa publicidad, esa fama que me otorgó porque como ella bien me lo dijo un día: ‘tú sácale provecho a esta situación, si dicen que andamos, tú síguele, es como una telenovela, te va a ayudar en tu carrera’.

“Así fue, la verdad me dio a conocer bastante y yo he encaminado toda esa fama en lo que realmente me gusta y sé que es cantar y hacer música y los espectáculos ecuestres”, declaró el intérprete en entrevista con EL UNIVERSAL.

La primera vez que vio en persona José Julián a “La Tigresa” fue en el año 2002 cuando la buscó directamente en el Teatro Fru Fru, en un momento en que se le ocurrió irla a buscar para presentarse con ella y ponerse a sus órdenes, de ahí la empezó a tratar, se sentó a su lado y lo trató muy bien.

“Tuve detalles con ella siempre, de darle unos chocolates, unas flores y pues le caí bien y de ahí ya hicimos una bonita amistad y terminamos siendo compadres; es una señora que yo quiero y admiro mucho, que definitivamente vivió bastantes años.

“Sin embargo la tristeza que la persona con tanto lado humano, profesionalismo que tenía y que dejó tanta herencia en cuanto a su música, sus películas, su voz, se ha partido, estoy triste de no poder desmedirme como se debe”.

El guanajuatense recibió muchos consejos de Serrano desde el primer momento en que la conoció, pues él le pidió si lo podía contactar con algunos productores de telenovelas, películas, empresarios y demás.

Ella siempre le daba ánimo, le aconsejaba que no claudicara, de que siempre estuviera tocando puertas y le indicaba que esta carrera artística no iba a ser fácil, pero que no se derrotara.

“En el ámbito de la música, de la cantada me decía haz esto, cántale así, coloca tu voz acá, me daba consejos y nos divertíamos mucho cuando viajábamos y platicábamos tantas cosas y todo lo que nos sucedía en el camino”.

Comunicación constante con ella

El vocalista mencionó que siempre estuvo en contacto con “la Tigresa” y la felicitaba cada año en su cumpleaños; él cumple un día antes que ella.

“Siempre estaba esperando a que se acabara el mío para llamarle a ella y felicitarla, de hecho estuve en su cumpleaños del año antepasado (en diciembre del 2021) en el Teatro Fru Fru y fue una experiencia muy bonita porque la vi demasiado bien de su físico, de ánimo, me asombré, se rejuveneció, ahora que sí fue la última vez que la vi”.

El cantante dijo que se quedó con la deuda de invitarla a León, Guanajuato, a pasear, ahora se siente honrado de que estará presente en el homenaje que se le realizará pronto en el Teatro Fru Fru, expresó que tiene una relación de lujo con el sobrino de Irma: Felipe García Morales.

“Mi más sentido pésame a su familia, he tenido la fortuna de que ellos me recibieron muy bien, me tomaron mucho en cuenta y al parecer me van a buscar para el homenaje que se pretende llevarle a cabo, para mí va a ser un gran honor formar parte del elenco.

“Es una persona que admiré bastante por su lado profesional que fue muy luchona, llegó muy jóven a la Ciudad de México y trabajó muy duro para lograr lo que hizo, tuvo temas muy icónicos que muchos intérpretes las cantamos en los espectáculos, películas muy entretenidas con buenos temas de cine de oro”.

