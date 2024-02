José Emilio, hermano de Gael García, aclara si intentó quitarse la vida tras publicar mensajes inquietantes

José Emilio García, hermano del actor Gael García Bernal, causó preocupación esta semana al empezar a compartir en su perfil de redes sociales mensajes alarmantes donde expresaba deseos de quitarse la vida.

El joven ha estado luchando contra un severo cuadro de depresión durante varios años, el cual se intensificó tras la muerte de su padre, el productor José Ángel García, en 2021. Además, ha enfrentado problemas de adicción y se internó en un centro de rehabilitación en 2022, pero escapó debido al maltrato que sufrió.

Fue el jueves que José Emilio escribió en Instagram: "Él es Emilio, tiene 25. Dicen que es feliz, pero no se la cree. Sentado, mirando su diagnóstico en mano: trastorno depresivo, suicidio cercano".

A lo largo del texto expresa que está cansado de la rutina de su vida y que aparenta estar feliz pero que por dentro sabe que no es así.

“Mirando la calle imagina que todo ha perdido detalle, solo pensando que ya nada vale, tanto que si muere no le importará a nadie”, se lee.

En un mensaje previo, García solicitaba a sus seguidores que no sintieran lástima por él y que trataran de comprender que durante mucho tiempo ha vivido a la sombra de su famoso hermano, además de enfrentar otros problemas familiares.

José Emilio intentó quitarse la vida

En una entrevista con "De primera mano", el joven explicó que sí ha pasado por una etapa difícil, pero intenta canalizar esas emociones a través de su música, algo que disfruta hacer.

José Emilio posee un certificado de la escuela de música "Bedroom", donde se le reconoce como DJ y productor a nivel intermedio. Asimismo, en sus publicaciones, suele hacer referencia al hecho de que su padre fue quien cultivó su pasión por la música.

Aclaró que la inquietante letra es el resultado de un largo proceso de composición. Sin embargo, enfatizó que no se trata de una estrategia publicitaria: “Es realmente lo que yo siento. Lo que quiero expresarle a la gente de mis sentimientos que vean que es algo que quiero sacar”, añadió.

Además reiteró que en el momento que escribió la canción sí eran emociones reales pero jamás pensó en quitarse la vida.

"En el modo de la canción, al momento de escribirla, sí era un sentimiento real muy fuerte, pero no es algo, obviamente, que llegue a pensar de que hasta aquí llegué".

Además, dijo que tras la publicación también lo buscaron sus amigos y familiares y estuvieron para él.

“Es algo que he estado mucho tiempo escribiéndolo, y luego hay veces que lo borro, lo vuelvo a editar, pero simplemente es algo que me ha salido del alma en el tiempo que he estado pasando estos tiempos difíciles”, concluyó.