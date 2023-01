Traición, venganza y abuso de poder son algunos de los ingredientes que tiene la nueva telenovela "Perdona nuestros pecados", que se estrenó este lunes a las 18:30 horas por el canal Las Estrellas, teniendo como protagonistas a los actores Erika Buenfil y Jorge Salinas.

Este remake cuenta con tintes clásicos en donde el bien buscará prevalecer por encima del mal, mientras que el amor servirá para enfrentar situaciones como la ambición, el autoritarismo y el sufrimiento.

¿Cómo empieza esta historia?

Esta nueva producción de Lucero Suárez muestra la historia de la familia de Armando Quiroga, interpretado por Salinas quien es el hombre más rico y clasista del pueblo de San Juan.

Él tiene a su hija Elsa, encarnada por la actriz Oka Giner, quien se enamora del joven Andrés Martínez (Emmanuel Palomares), ambos siendo los estelares juveniles, este último es hijo de Silvia (Marisol del Olmo), empleada doméstica de la familia Montero.

Debido a sus diferencias de clases sociales es prácticamente imposible que los dos puedan tener un romance ya que Armando Quiroga se opondrá a la relación por lo que hará todo lo posible para impedir su amor.

Amor prohibido

Debido al amor prohibido que tendrán los dos jóvenes surgirán varios problemas que les causarán muchos dolores como por ejemplo la pérdida de su hija que al principio piensan que está muerta, pero no es así y Andrés será sentenciado por un delito que no cometió.

“Él es un delincuente, yo no voy a permitir que una hija mía ande con un don nadie, con un pobre diablo”, señaló el personaje de Salinas, mientras que Elsa afirmó que no puede impedir que lo ame “a mí no me importa que no tenga dinero, la gente vale por lo que es”, dijo ella antes de que la metieran a un internado.

“Elsa y yo nos amamos y usted no puede impedirlo”, indicó el personaje de Palomares mientras recibe una golpiza por unos malandros, incluido el propio Armando Quiroga.

Jorge Salinas: un hombre poderoso y manipulador

El actor Jorge Salinas dará vida a un hombre con mucho poder, pero al mismo tiempo egoísta y manipulador que realiza acciones únicamente para atender sus intereses personales, él es el director de La Magnolia, empresa familiar de su esposa Estela Cáceres (Erika Buenfil).

Ella al principio es una mujer abnegada, con mucho amor y dedicada completamente a su familia, sin embargo ocurre algo que le cambiará la vida por completo: su marido la engaña con su mejor amiga Ángela Bulnes (Sabine Moussier).

“Estamos jugando con fuego”, afirmó el personaje de Jorge Salinas, mientras que el de Sabine le respondió “y a mí me encanta quemarme”.

Estela se entera de la infidelidad al verlos en pleno romance por lo que enfurecida tiene un encontronazo con Estela a quien golpea muy fuerte contra un mueble y le dice “ojalá te mueras”.

Debido a esto su esposo (Salinas) le dice que es un riesgo para la familia y la interna en un hospital psiquiátrico en contra de su voluntad, en donde tratará que le borren la memoria con electroshocks.

Héctor Morales (César Évora) le ayuda a su recuperación, él está enamorado de Estela y tendrá algunas escenas de golpes con Armando (Salinas).

“Perdona nuestros pecados” es una historia que contará con 90 horas, está programado que termine el 2 de junio del 2023; sus grabaciones empezaron el 10 de octubre del año pasado.

Dentro del reparto también se encuentra: Osvaldo de León (Gerardo), Ricardo Fastlicht (Lamberto), Montserrat Marañón (Flor), Daniela Cordero (Elena), Edgar Vivar (Rosendo), Enoc Leaño (Fuentes), Olivia Collins (Irene), entre otros.

