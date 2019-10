Jolie se pone alas de mamá otra vez

[email protected]

Chile.—Angelina Jolie (44) sabe que no puede estar en un mejor lugar. Ante la fervorosa mirada de miles de fans de Disney —que han llegado al Centro de Convenciones de Anaheim, California, para asistir al multitudinario evento conocido como D23 Expo—, la actriz es recibida con devoción.

La ganadora del Oscar está sobre el escenario para presentar Maléfica: Dueña del mal, secuela de la cinta de 2014 que inició la taquillera moda de los remakes de clásicos animados del estudio.

“Extrañaba a Maléfica porque amo interpretarla”, dice Jolie, quien, con esta película, termina un alejamiento del cine que duró tres años.

En esta nueva cinta, Maléfica sigue siendo una figura imponente, irascible y de un temperamento difícil, pero está lejos de ser la villana irredimible de La bella durmiente (1959). Acá, Maléfica es una verdadera madre para Aurora (Elle Fanning), que ya ha dejado de ser una niña y es una joven reina que ha aceptado la propuesta de matrimonio del príncipe Felipe (Harris Dickinson).

Cuando Maléfica es presentada a la madre del novio, la reina Ingrith (Michelle Pfeiffer), ambas chocan de forma inmediata y violenta, causando una guerra entre los humanos y las hadas. Acabar con las criaturas mágicas es el secreto propósito de la malévola Ingrith.

“La primera película trata sobre la reunión de dos criaturas diferentes, enemigas en muchos sentidos, que terminan siendo familia y sintiendo amor entre ellas”, cuenta Jolie, que está acompañada en el encuentro con Elle Fanning y Michelle Pfeiffer.

“Ahora, en esta película, Aurora es mayor y debe enfrentarse a los desafíos del nuevo mundo en el que vive, que se encarga de enfatizar cuán diferentes son. (La película) lucha por la idea de que nuestras diferencias nos hacen más fuertes y que la familia no se define por la sangre, sino por lo que crees y lo que amas”, agrega.

Para Fanning, volver para protagonizar esta secuela tiene un significado particular: “Cuando filmé la primera tenía 14 años y ahora tengo 21 y me siento exactamente como Aurora. Yo también he crecido y ha sido muy especial reencontrarme con ella.