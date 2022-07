Jolette cantará con Flor Amargo

La carrera musical de Jolette Hernández, la cantante que fue parte de la cuarta generación de “La academia”, y que estuvo en medio de la polémica gracias a las fuertes críticas que recibió por parte del jurado, podría resurgir, pues colaborará en una canción con la artista Flor Amargo.

A través de las redes sociales la exintegrante del reality show contó su nuevo proyecto:

“La hermosa de @floramargo me invitó a cantar y claro que es un honor, viniendo de ella”, escribió.

La también presentadora posteó una conversación privada entre ella y Amargo, en donde esta última le pide la oportunidad para presentarle el trabajo y posteriormente ver la posibilidad de trabajar juntas.

Jolette le responde: “OMG, pero si tú cantas hermoso”, seguido de esto, Flor le comenta que la escuchó cantar en el programa de Edy, una transmisión que fue realizada en 2019, donde le pidieron a la exacadémica interpretar “Cielo rojo”.



Foto: Captura.

Se desconoce si será un sencillo en conjunto o incluso un álbum, sin embargo, las dos parecen estar contentas con la oportunidad.

¿Por qué fue expulsada Jolette de “La academia”?

Pese a que la participación de Jolette en “La academia” inició desde 2005, hasta la fecha sigue dando de qué hablar, pues el público mexicano no olvida cuando la actriz Lolita Cortés pidió una cámara en vivo para decirle al público que dejara de votar por ella.

Lolita fue una de las críticas más duras con la cantante, pese a que ésta se convirtió en todo un fenómeno.

Recientemente, Cortés explicó lo que sucedió detrás de aquella escena tan polémica, y explicó que no fue idea de ella hacerlo, sino que fue la misma televisora TV Azteca que se lo pidió, ya que el público no votaba por los participantes que tenían talento para cantar.

“Ella (Jolette) piensa que está muy bien: alguien le tiene que decir. Entonces me dice (alguien de producción): ‘No, tú vas a pedir una cámara y le vas a decir al público que ya no vote por ella, porque se nos está yendo el reality de las manos y la gente está votando por ella, no por los mejores cantantes’”, expresó la actriz.

Asimismo, explicó que la producción se sentía preocupada, puesto que los participantes se estaban desanimando al ver que Jolette seguía en el concurso, pese a que no tenía una buena voz.

“Tenemos grandes voces, y es muy injusto para ellos, porque en la casa se están viniendo todos anímicamente para abajo, pues dicen: ‘de qué me sirve cantar bien, si ella se está quedando’. Tenían toda la razón, el balance de nuestra generación se estaba yendo y nos estábamos convirtiendo en un circo”, agregó Cortés.

