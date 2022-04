El juicio entre Johnny Depp y Amber Heard sigue adelante. A medida que los días avanzan, surgen nuevos testimonios que derivan en polémicas, o en inesperadas confesiones que salen a la luz. Y en ese sentido, el actor sorprendió al lamentar el abrupto desenlace que tuvo su personaje de la saga "Piratas del Caribe", Jack Sparrow.

Durante el juicio contra su expareja, el intérprete volvió a subir al estrado y habló sobre el modo en el que impactaron en su carrera las declaraciones de Heard: "Fue como si alguien me hubiera dado un palazo en la nuca. No tenía la capacidad de adelantarme y hablar, porque incluso si hubiera dado una entrevista, dar mi punto de vista no hubiera servido. Así que mi boca quedó cerrada".

Más adelante, Depp se refirió a las consecuencias que sufrió su trayectoria en Hollywood, y cómo afectaron principalmente a uno de sus personajes de ficción más queridos por él: "El Capitán Jack Sparrow es alguien a quien construí desde cero, y fue algo en lo que desde luego, puse mucho de mí mismo. Y habiendo trabajado tanto en estas películas, dándole tanto de mí mismo, reescribiendo tantos diálogos, escenas y chistes, no entiendo entonces cómo luego de una relación tan extensa y exitosa para Disney, de golpe fui culpable antes de ser reconocido como inocente”.



Más adelante, el protagonista de "El joven manos de tijera", destacó que antes de que comenzara su batalla legal contra Heard, Disney se acercó para ofrecerle trabajar en "Piratas del Caribe 6", y aseguró: “Mi sensación es que todos estos personajes deberían tener la posibilidad de despedirse apropiadamente. Pienso que los personajes de una saga que duró tanto tiempo, merecen tener un punto final que culmine por todo lo alto. Yo estaba dispuesto a continuar con esa franquicia hasta que llegara el momento de concluirla”.

Depp se sientió traicionado

En el último tramo de su testimonio, Depp concluyó: “Hubo un sentimiento muy profundo de haber sido traicionado por la gente con la que estuve trabajando, para quienes trabajé, gente a la que entregué un personaje que al principio depreciaron”. La quinta y de momento, última entrega de "Piratas del Caribe", llevó el título La venganza de Salazar, y fue estrenada en 2017.

Esta no es la primera vez que el actor se pronuncia en contra de la postura que adoptó la industria tras las acusaciones públicas de Heard en su contra. En agosto del año pasado, en una entrevista para The Times, opinó: “Algunos films conmueven a la gente y eso sucede con el público que experimentó cosas similares a las que mostramos en mi última película, El fotógrafo de Minamata. ¿Hollywood me está boicoteando? ¿Un hombre, un actor en una situación complicada y desagradable después de tantos años...?”.

Depp llevó a juicio a Heard por difamación, a partir de un artículo que ella escribió para The Washington Post, en el que aseguraba haber sido víctima de violencia doméstica por parte de quien fue su pareja entre 2012 y 2016. Frente a eso, el actor presentó una demanda por cincuenta millones de dólares, y ella respondió con una contrademanda por el doble exacto de esa suma.

Con ambas estrellas frente a frente, la batalla en la corte del estado de Virginia dio inicio el pasado 11 de abril, y desde entonces se han dado a conocer numerosos detalles de la tumultuosa relación que los unió a través de grabaciones y testimonios de testigos.



rad