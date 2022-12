Jhonny Caz: la sorprendente transformación física del integrante de Grupo Firme a sus 30

Jhonny Caz ha ganado bastante musculatura en los últimos meses. El vocalista de Grupo Firme viene dándole duro y parejo al gimnasio para lograr su objetivo. Pero también viene siguiendo un plan saludable de alimentación que le está rindiendo sus frutos, a tal punto que decidió compartir con sus seguidores su transformación.

Fue a principios de año cuando Jhonny Caz optó por cambiar su rutina y transformarla por una más saludable. El proceso de cambio no lo inició solo, su pareja Jonathan Bencomo también lo acompaña en esta causa que le está dando muchas alegrías. Incluso cada vez que pueden presumen de su nuevo estado en sus redes sociales.



Hace un tiempo Jhonny Caz reveló en manos de quién se pusieron para conseguir esta sorprendente transformación. “Gracias @pepemtz_fitness por devolverme esa confianza de poder ser una mejor versión cada día… es poco pero vamos por más!!”, escribió en su cuenta de Instagram donde consiguió cientos de likes. Ese día publicó una foto donde ya se veía algo de su nuevo físico.

Poco a poco el vocalista de Grupo Firme va llegando al objetivo de sentirse a gusto con su cuerpo. Así lo va dejando en claro con las últimas publicaciones en la red social de la camarita. “Aún no llego a la meta pero el camino recorrido me es muy satisfactorio, gracias @coach_pepe_mtz por ayudarme a lograr esta meta que me propuse a principios del 2022, aún no acabamos pero ahí vamos, gracias @eduincaz por la motivación”, sostuvo.



Los seguidores de Jhonny Caz lo han felicitado por sus últimos logros. “Y solo me queda decir que todo esto es por un solo propósito y es bisharnos en IG y en los conciertos también gracias @jonbencomo por acompañarme, tu también estás sabrosisimo! Ya comieron? Sino pa que se echen un taco de ojo”, agregó en uno de sus últimos posteos en redes.