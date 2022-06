Jennifer Lopez deslumbra con sus curvas en vestido con transparencias

La cantante Jennifer Lopez fue la protagonista de la apertura del Festival de Tribeca, donde deslumbró a los asistentes en la alfombra roja con un vestido que remarcaba sus curvas.

La cantante presentó su documental de Netflix, "Halftime", que desvela los entresijos de su vida y carrera desde los bastidores de su famosa actuación de la SuperBowl de 2020.

El festival de Tribeca arranca en Nueva York con decenas de estrenos de cine y una programación ecléctica en la que cada vez hay más mujeres y latinos, delante y detrás de la pantalla, fruto de los esfuerzos por diversificar el sector.

Lopez levantó suspiros a su paso por la alfombra, donde su entallado vestido con transparencias llamó mucho la atención, pues la también actriz de 52 años se veía espectacular.

Días emotivos para JLo

El domingo pasado Jennifer Lopez recibió el Premio Generación en los Premios MTV al Cine y la Televisión, un momento muy emotivo que le provocó el llanto frente al público

Lopez se secó las lágrimas al agradecer a los fans, a su mánager y a sus hijos por “enseñarme a amar”, lo que hizo que el público la ovacionara en el Barker Hangar en Santa Mónica, California.

“Quiero agradecer a la gente que me dio esta vida”, dijo Lopez, de 52 años, y agregó “Uno es tan bueno como la gente con la que trabaja. Pero si tienes suerte, ellos te hacen mejor. He tenido suerte en ese sentido”.

En su discurso, López también mencionó a su prometido Ben Affleck, al tiempo que presumía del anillo de compromiso que el actor le dio en abril.

“Ben y todos en casa, espérenme para cenar. Estaré en casa a las 7″, agregó en dirección a su novio.

El papel revelación de Lopez llego como bailarina en la serie de comedia de la década de 1990 “In Living Color”. Después buscó una carrera en actuación y obtuvo el papel protagónico en la película “Selena” en 1997.

Tras esto actuó en películas como “Anaconda”, “Out of Sight” (“Un romance peligroso”), “The Wedding Planner” (“Experta En Bodas”), “Hustlers” (“Estafadoras de Wall Street”) y su más reciente, “Marry Me”.

Como cantante, Lopez ha tenido éxito en las listas pop y latinas con múltiples canciones y álbumes. Su álbum debut, “On the 6”, ya incluía varios éxitos y fue lanzado en 1999, alcanzando la cima de la lista Billboard Hot 100 con canciones como “If You Had My Love”, “All I Have” y los remixes de “I’m Real” y “Ain’t It Funny”.

En 2020, Lopez se presentó durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl con Shakira.

*Con información de EFE.

