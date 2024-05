Jennifer Garner y otras famosas que detestan la Met Gala

Hay celebridades, como es el caso de Kim Kardashian, que luchan año con año con mantenerse vigentes para ser convocadas a la Met Gala, pero también hay quienes que, luego de haber vivido la experiencia, no la quieren repetir, pues han relatado que detrás de cámaras se vive un ambiente muy hostil, lleno de antipatía y egos, que las ha llevado a no volver a pararse en la alfombra roja, ¿de quiénes se trata?

Esta tarde se llevará a cabo otra edición de la Met Gala, el evento de moda clasificado como "el más importante de año", motivo por el que famosas y famosos portan los diseños más estrafalarios de las grandes firmas.

Sin embargo, las y los invitados al evento del Museo Metropolitano de Nueva York tienen que apegarse a la temática propuesta anualmente. Este año, ha sido calificada con el título de "Sleeping Beauties: Reawakening Fashion" (Bellas Durmientes: El despertar de la moda)", inspirado en el cuento de JG Ballard, de 1962, "El jardín del tiempo".

Algunas de las estrellas que ya han confirmado su asistencia a la gala de este año son Lyly Gladstone y Dua Lipa, además, se rumora que Rihanna se dará cita en la alfombra roja, acompañada del padre de sus hijos, el rapero A$AP Rocky.

También se espera que Ben Affleck y Tom Holland hagan acto de presencia, ya que sus respectivas parejas, Jennifer Lopez y Zendaya serán anfitrionas del evento, en el que se exhibirán alrededor de 250 artículos permanentes del Costume Institute, la cual se abría al público -en general- desde el viernes y hasta el 2 de septiembre.

Bad Bunny y Chris Hemsworth también serán conductores del show.

Jennifer Garner

Y aunque es un evento muy esperado durante todo el año, tanto por fanáticos como por celebridades, hay algunas famosas que no han disfrutado de la experiencia, motivo por el que han decidido no volver a ser partícipe de él.

Una de ellas es Jennifer Garner que, en 2007, única vez que asistió al evento se sintió abrumada por todo el movimiento y caos que rodea a la logística de la gala: "me pareció un poco aterrador, así que no he vueltoa", aunque también reconoció que fue una noche "majestuosa" y "especial".

Gwyneth Paltrow

La actriz rememoró su participación en el 2013, la cual no disfrutó por la cantidad de personas que se congrega en la alfombra roja:

"No volveré a ir nunca más, no fue tan divertido, estaba hirviendo, estaba demasiado lleno de gente, no lo disfruté en absoluto, no volveré a ir nunca más".

Sin embargo, volvió a presentarse en 2017 y 2019.

Amy Schumer

La comediante ha dicho explícitamente que no siente ningún interés por la moda, motivo por el que no encontró ningún sentido de formar parte del evento, en el que son convocadas y convocados personajes que se destacan en el mundo del entretenimiento, destacando que siempre busca priorizar su comodidad.

"No me gusta y no tengo ningún interés en la moda, me gusta la idea de idear una forma de vestir que sea más cómoda, que luzca genial y que me suene bien, pero aparte de eso, no me importa".

Amy también destacó que el ambiente del evento es poco genuino, situación que la irritó sobradamente:

"Son personas que quieren dar la impresión de tener una conversación... no me gusta la farsa, estamos vestidos como un montón de malditos imbéciles", detalló, aunque volvió a presentarse una ocasión más.

Demi Lovato

La cantante asistió en el 2016, denominado el momento como una "experiencia terrible", luego de que se encontrase con una famosa que la hizo sentir incómoda.

'Esta celebridad era una completa perra y era miserable estar cerca de ella. recuerdo estar tan incómoda que quise beber", dijo Demi, que se mantiene sobria desde años antes.

Tina Fey

La guionista y productora de "Mean Girls" considera que se trata de un evento con fines superficiales: "es un desfile tan idiota".

Lourdes León

Finalmente, la hija de Madonna contó que padeció cada momento en que permaneció en la gala, debido a que no tenía con quién hablar, pues no se desarrolla en el ambiente hollywoodense.

"Te empujan a una habitación con todas estas personas famosas y se supone que debes hablar con ellos y ser su amiga, aunque no jodas, no los conozco, esa no es mi vibra, estoy segura de que es divertido si eres amiga de muchos personajes famosos, pero yo no lo soy, no sabía con quién diablos hablar, me sentí tan incómoda que literalmente llamé a mi novio en medio de eso”.

