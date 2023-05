Jennifer Garner revela que tipo de películas miran sus hijos con Ben Affleck

Jennifer Garner es una de las actrices más carismáticas de la industria del cine. Muy talentosa además, ha conquistado al público con diversos personajes que ha interpretado en su exitosa carrera artística en distintos proyectos.

Su matrimonio con Ben Affleck fue uno de los preferidos por los fanáticos del cine y fruto de ese amor llegaron Violet, Seraphina y Samuel. Luego de la separación, ella siguió adelante con su vida y a través de las redes sociales comparte muchos momentos junto a ellos como recetas de cocinas, paseos y demás.

Pero hace pocos días sorprendió con una confesión que hizo sobre las preferencias de sus hijos a la hora de ver películas. Jennifer Garner contó que a sus hijos no les gusta ver sus películas aunque sí ven en las pantallas al actual esposo de Jennifer López. Y la razón parece ser muy sencilla: sus hijos quieren verla simplemente “como su mamá” y no en sus papeles, sobre todo aquellos en los que requieren que este “acongojada o llorando”.

Además, Jennifer Garner dijo que sus hijos no quieren verla “en algo romántico. Evidentemente, los papeles que Ben interpreta no lo presentan así”, indicó. Si bien son hijos de dos talentosos actores, no son muy amantes de la exposición pública porque además no tienen redes sociales, por lo que cuidan mucho su privacidad.

La ex pareja de Ben Affleck ha estado saliendo con el empresario John Miller, a quien conoció en 2018, un poco antes de firmar el divorcio con Ben Affleck. Si bien han tenido algunas idas y vueltas en la relación, se volvieron a encontrar después de estar un año distanciados. Ha trascendido que Miller tiene contacto con los hijos de Jennifer Garner, e incluso el actor tiene una buena relación con quien actualmente es la pareja de la madre de sus hijos.