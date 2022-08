Jennete McCurdy revela que rechazó oferta económica de Nickelodeon a cambio de silenciar abusos

Jennete McCurdy quien interpretó a Sam en la exitosa serie de Nickelodeon, “I Carly”, reveló que rechazó una oferta económica de 300 mil dólares, que la empresa le hizo, a cambio de que no sacara a la luz los abusos que sufrió por parte del productor Dan Schneider.

En su libro “I’m glad my mom died”, en el que la actriz narra detalles de su vida y de su carrera profesional, contó algunas situaciones a las que se enfrentó con "El creador”, quien además tiene denuncias por acoso sexual: El productor fue despedido en 2018 tras el auge del movimiento #MeToo en el que se expusieron diversas agresiones que sufrieron actrices de la industria estadounidense.

Recordemos que McCurry trabajó en producciones para público infantil de 2007 a 2014, fechas que coinciden con los trabajos de Schneider (Drake y Josh, Zoe 101,entre otros).

Pese a que el libro aún no está a la venta, un medio internacional tuvo acceso al documento.

De acuerdo con el relato, tres agentes de Nick le ofrecieron a Jenette 6 millones 300 mil pesos, mismos que rechazó.

"Te están ofreciendo trescientos mil dólares", refirió uno de los trabajadores de Dan Schneider. "Interviene el gerente número 2 [...] Bueno, piénsalo como un regalo de agradecimiento".

También se lee en el artículo: "Sí, un regalo de agradecimiento. Te están dando trescientos mil dólares y lo único que quieren que hagas es que nunca hables públicamente de tu experiencia en Nickelodeon. Específicamente relacionado con El Creador".

Ante la negativa de la actriz, los agentes insistieron con el dinero “regalado”, pero esto sólo la hizo enojar, a lo que respondió: "No, no es. Esto no es dinero gratis. Esto me parece dinero para callar".

Pese a que hay otro tipo de revelaciones, la oferta económica fue lo que más causó polémica, pues se viralizó en redes sociales.

“I’m glad my mom died” saldrá a la venta el 9 de agosto y costará cerca de $575.