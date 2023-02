Jenna Ortega: estos fueron sus 2 romances antes de dar vida a "Merlina"

Jenna Ortega se encuentra en este momento sin pareja alguna. Si bien en medio del éxito de “Merlina” se dejó entrever la posibilidad de que tenía una relación con su compañero de elenco, lo cierto es que ella misma terminó despejando dudas al asegurar que solo son muy buenos “amigos”. Incluso, todo terminó en un escándalo.

Sucede que el actor de “Merlina”, Percy Hynes White quedó en el ojo de la tormenta luego de que varias usuarias lo acusaran de “acoso” en las redes sociales.

Hasta se llegó a decir que Jenna Ortega también habría sido víctima de sus abusos. Pese a ello, la situación fue descartada y ellos siguen manteniendo su amistad.



it’s officially my birthday and i’m 24! i made a little edit for the occasion #PercyHynesWhite #JennaOrtega pic.twitter.com/nynatB9FU2

Pero antes de “Merlina”, la actriz sí tuvo dos romances. Si bien ella siempre trata de mantener su vida privada lejos de los medios, lo cierto es que tras el éxito de la serie de Netflix no ha podido evitar que todos sus seguidores quieran conocer más de ella, principalmente de su vida amorosa. Fue allí cuando saltaron a la luz estos dos novios que tuvo antes de la fama mundial alcanzada con la producción de Tim Burton.

Pese a los esfuerzos de Jenna Ortega por mantener en el anonimato a sus parejas su vida como actriz no se lo ha permitido mucho. Así fue como en el 2018 se la vinculó con Asher Angel, el actor que protagonizó “¡Shazam!”, una de las películas de Marvel. Por aquellos años llegaron a posar juntos para las fotos en Halloween.

jenna ortega and asher angel went to a party together as ariana and pete, this slaps pic.twitter.com/cIRmTNRc9k

Incluso, fue la foto de Jenna Ortega vestida como Ariana Grande y de Asher Angel como Pete Davison lo que captó la atención de la prensa. Es que con esa publicación dieron a entender que estaban juntos si analizamos que los personajes de sus disfraces habían estado en pareja por un tiempo.



jacob sartorius finally putting down the rumors with him and jenna ortega.. i have to thank GOD because some people were getting really annoying about this pic.twitter.com/oP8nCSSEjU

— annika (@wenclair_) December 6, 2022