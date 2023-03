Jenna Ortega: esto piensa sobre el amor y las citas

Jenna Ortega no tiene pareja y más de uno quiere saber por qué. Es que a varios les cuesta entender cómo siendo joven, bella y exitosa no haya encontrado el amor aún. En una nota reciente no solo se refirió al tema, sino que además brindó algunos detalles sobre su intimidad llegando a explicar qué es lo que piensa de las citas y el romance.

La realidad es que si bien a Jenna Ortega no le faltan candidatos ella tiene ciertas exigencias para encontrar a igual. Es que según detalló lo más importante es su carrera. “Tengo muchas ganas de hacer películas. Quiero interpretar personajes o quiero dirigir y escribir libretos”, explicó.



En ese sentido, la protagonista de "Merlina" aclaró que uno de los motivos por los que no tiene citas es que no quiere sentirse “un cartel publicitario andante, eso es una sensación muy aterradora, porque a veces siento que perdés el control de tu vida. He visto mucha gente que conozco sucumbir ante esa presión y yo no quiero pertenecer a nadie ni a nada”.

En cuanto a su versión del amor, Jenna Ortega reveló que detesta que “que un chico me vuelva loca”. Pero, además, se explayó al respecto y llegó a informar que siente que “en el fondo es una cuestión de orgullo. Es un problema con muchos personajes femeninos, que muchos de ellos están orientados a los hombres o lo que expresan o emiten y se basan en la posición de un hombre y en la historia de él”.



“Quizá estoy demasiado obsesionada con mi trabajo, pero la idea de las relaciones me estresa”, agregó Jenna Ortega. “También la idea de ser tan vulnerable con alguien y tener que conocer a alguien tan bien y que esa persona te vea por todo lo que sos... Mi cerebro sabe que no necesito pensar en eso ahora mismo”, sostuvo la actriz.