Javier "Chicharito" Hernández rompe en llanto al hablar de sus hijos: "He experimentado mucho dolor"

Después de que Javier Hernández se separó de la modelo Sarah Kohan en 2020, poco ha hablado acerca de su vida personal y la de su familia, que incluye a los dos hijos en común que tuvo con Kohan: Noah y Nala.

El jugador de fútbol se volvió una celebridad no sólo por su desempeño con la Selección Mexicana, sino también por las relaciones que cercanas que ha tenido con personalidades del espectáculo, como la actriz Camila Sodi y la presentadora española, Lucía Villalón.

Ahora fue durante una entrevista con el periodista Jorge Ramos para un programa de Vix donde se sinceró hasta las lágrimas sobre lo mucho que lo han afectado las críticas y señalamientos a partir de su separación, pues lo han tachado de ser un mal padre por estar lejos de los menores.

“Estos dos años la gente ha dicho que soy mal padre y no tienen ni idea porque yo no he dicho nada, he experimentado mucho dolor”, dijo al borde del llanto el delantero.



Foto: Vix

Noah de tres años y Nala de dos viven actualmente con su madre en Australia, mientras que el vive en Los Ángeles donde reside el equipo Galaxy, en el que actualmente se desempeña, por lo que ha tenido que estar alejado de los dos pequeños y reconoce que le han afectado los señalamientos acerca de su paternidad.

Para proteger a sus hijos de los comentarios en sus redes sociales y comp arte del acuerdo de divorcio, Hernández evita publicar fotografías o momentos junto a sus hijos e incluso, junto a su nueva novia Nicole McPherson.

“Yo no he querido que sepan eso pero sí son los dos seres que más amo en la vida”, afirmó.

Luego de tocar este tema el jugador se mostró conmovido hasta las lágrimas por lo que Ramos optó por cambiar el tema, no sin antes señalar que a veces las personas que consideran a Hernández un héroe en la Canché desconocen el lado humano que puede verse afectado por las críticas.

“Me encantaría que las cosas fueran diferentes, no están siendo y no queda más que sacarle jugo, aprender”, expresó Hernández en el adelanto de la entrevista en la que también contó que él tiene ganas de volver a jugar con la Selección mexicana en el próximo mundial.

