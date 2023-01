Jared Leto nunca pensó en ser actor: esta era su verdadera vocación

A sus 51 años recién cumplidos en diciembre pasado, Jared Leto se ha consagrado como uno de los actores más exitosos de Hollywood, acumulando más de 30 premios importantes de la industria del cine y de la pantalla chica, entre los que figura un Oscar, un Globo de Oro y un SAG.

No hay dudas de que Jared Joseph Leto, como realmente se llama el artista, está a la altura de cualquier papel e incluso ha representado a personajes muy distintos a lo largo de su carrera, producto de su enorme versatilidad en la actuación. Pero lo cierto es que no siempre brilló en esta profesión.

La madre de quien encarnó a Joker en “Escuadrón suicida” siempre incentivó a sus hijos a formarse en alguna rama del arte y fue así como el estadounidense aprendió a tocar el piano de pequeño y terminó formando una banda con su hermano. Luego siguió aprendiendo guitarra y se convirtió de a poco en un excelente músico.

Pero además de la música que amó desde un principio, el cantante también sintió atracción por la pintura y siguió el camino de la formación en esa esfera. Así fue como ingresó a la formación de Arte en la Universidad de Filadelfia y se dedicó por varios años a ser pintor, en cuyo campo destacó por ser uno de los mejores.

El hoy productor y director fue por más: probó la formación en artes escénicas. Se mudó a Nueva York e inició clases en la escuela de interpretación “New York City's High School of Visuals Arts” y se especializó en cine. Luego comenzó a incursionar en producciones como "Almost Home", "My So-Called Life" y "Camp Wilder", y su debut fue en "How to Make an American Quilt".

El resto es historia, la actuación definitivamente fue el rumbo que siguió hasta el presente, cosechando éxitos y premios, y teniendo papeles destacados en las películas "Dallas Buyers Club", "Requiem por un sueño", "Chapter 27" y “House of Gucci”, entre otras muchas más.