Jane Fonda obtiene doble regalo, la famosa recibe noticias de sobre su cáncer

La actriz estadounidense Jane Fonda reveló en septiembre pasado que fue diagnosticada con el linfoma no Hodgkin, un tipo de cáncer que se origina cuando las células comienzan a crecer sin control. A unos meses del diagnóstico y de que se sometiera al tratamiento, la también activista informó que recibió un excelente regalo de navidad, pues su enfermedad está en remisión.

“La semana pasada, mi oncólogo me dijo que mi cáncer está en remisión y que puedo suspender la quimioterapia”, escribió la artista mediante su página web en un artículo al que llamó “El mejor regalo de cumpleaños” .

La famosa cumplirá 85 años la próxima semana, por lo que decidió compartir que el cáncer está respondiendo al tratamiento, esto significaría que está libre del padecimiento, aunque de acuerdo con páginas médicas esto puede cambiar.

Fonda detalló que las quimioterapias le parecieron fáciles, sin embargo, en la última sintió el proceso un tanto áspero para su cuerpo.

“Me siento tan bendecida, tan afortunada. Les agradezco a todos ustedes que oraron y me enviaron buenos pensamientos. Estoy seguro de que jugaron un papel en las buenas noticias”, externó.

Fonda Anuncia su padecimiento

Mediante la misma red social, la ganadora al Oscar informó en aquel entonces que su padecimiento era “Un cáncer muy tratable. El 80% de las personas sobrevive, así que me siento muy afortunada”.

Fonda agregó: “El cáncer es un maestro y estoy prestando atención a las lecciones que me depara. Una cosa que ya me ha mostrado es la importancia de la comunidad. De hacer crecer y profundizar la propia comunidad para que no estemos solos. Y el cáncer, junto con mi edad --casi 85-- definitivamente enseña la importancia de adaptarse a las nuevas realidades”.

¿Qué es el linfoma no Hodgkin?

El instituto Nacional de Cáncer señala que el linfoma no Hodgkin es una enfermedad “por la que se forman células malignas en el sistema linfático”, éste último forma parte del sistema inmunitario que ayuda a proteger el cuerpo contra otras infecciones y enfermedades.

Los síntomas del padecimiento son fiebre, sin razón conocida, sudores nocturnos excesivos, hinchazón de los ganglios linfáticos del cuello, la axila, la ingle o el estómago, sensación de cansancio, pérdida de peso, sarpullido, dolor en el torax, abdomen y huesos.

