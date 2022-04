James Corden dijo que se retirará de su programa de televisión nocturno el próximo año, calificándolo como un “buen momento para seguir adelante y ver qué más podría haber”.

Corden anunció su decisión el jueves durante la grabación de "The Late Late Show" de CBS, que comenzó a conducir en 2015.

“Cuando comencé este viaje, siempre iba a ser solo eso. Iba a ser un viaje, una aventura. Nunca lo vi como mi destino final", dijo. “Y nunca quiero que este programa permanezca más de lo que sea bienvenido de ninguna manera. Siempre quiero amar hacerlo”.

Corden, quien no ofreció detalles sobre el rumbo que podría tomar su carrera a continuación, dijo que el programa nocturno ha cambiado su vida. "Estoy muy orgulloso de lo que hemos logrado. Ha estado más allá de mis sueños más locos y salvajes”, dijo.

Permanecerá en el programa por un año más, en el que prometió que “saldrá con fuerza” y predijo que habrá “muchas lágrimas”.

En un comunicado, el presidente y director ejecutivo de CBS, George Cheeks, elogió a Corden por hacer “enormes aportes creativos y cómicos”, como los videos de “Carpool Karaoke” en los que Corden y estrellas de la música, incluidas Adele y Paul McCartney, cantaron y conversaron en el auto.

After an incredible run, James announces that he will bid farewell to The Late Late Show in 2023. pic.twitter.com/k9KtKNmv5Q

— The Late Late Show with James Corden (@latelateshow) April 28, 2022