Jacqueline Andere aplaude homenaje a Silvia Pinal en Bellas Artes

El que cada vez se vea más cercano el homenaje a Silvia Pinal en Bellas Artes, es algo que celebra otra diva del espectáculo en México, Jacqueline Andere, quien aseguró es un reconocimiento muy bien merecido para esta actriz que ha dejado huella en el cine nacional.

"Eso me pareció maravilloso, no hay más gente en esta profesión que se lo merezca como ella, que ha hecho una carrera inmensa en teatro, cine, televisión; es una dama, nunca anduvo en escándalos más lo que hacen a su entorno, yo le digo ¿cómo le haces? ¿te cubres de mantequilla o qué haces? Tal vez no lo demuestre ella, pero es difícil aguantar cuando ni siquiera son cosas tuyas", comentó Jacqueline Andere.

El viernes 22 de julio Jacqueline Andere también recibirá un reconocimiento por su carrera de manos de Ignacio López Tarso, donde también es muy posible que su hija Chantal Andere la acompañe en tan especial momento, aunque no reveló en qué recinto se realizará.

También comentó que para ella la estrella de la película "Macario" es un actor único, y aunque López Tarso en algún momento dijo que Jacqueline Andere le parecía una mujer muy atractiva, la aludida sólo sonrió ante tal comentario y aseguró que el actor es alguien muy coqueto.

"Él es así, coqueto natural, le sale por los poros. Yo le robaba besos a él, pero besos de cariño, de amigos de verdad".

Andere anunció que la obra que protagoniza 100 metros cuadrados o "El inconveniente", que se presenta en el Teatro Libanés, tendrá un nuevo horario los domingos, a la 13:30 y 17:30 horas, para que la gente tenga la facilidad de ir más temprano a la función.

Amadrina iniciativa

Jacqueline Andere acompañada de los actores Luis Gatica y Poncho Vera, inauguraron el día de ayer un módulo de promociones de la empresa Mejor Teatro, con la cual participan en montajes como 100 metros cuadrados o El inconveniente, Sola en la oscuridad y Defendiendo al cavernícola; y que tiene como fin atraer a más gente a las salas de teatro.

"Queremos entrar en la órbita de la gente, porque yo siento que el teatro queda fuera de la órbita de las personas que no sabe que estamos, que existimos, y el estar en las plazas comerciales nuestra intención es entrar en la mira de toda esa gente, decirles que el teatro está vivo y que tenemos producciones de primerísimo nivel", dijo el productor Morris Gilbert.

La cabeza de la empresa Mejor Teatro explicó que, los habitantes de la Ciudad de México ya comprendieron que hay que aprender a vivir con el Covid-19 y que la vida tiene que seguir, es por eso que los teatros comenzaron a verse llenos, aunque admite que hay obras que están bien a secas pero que buscan que mejore su taquilla con acciones como ésta.

"Yo diría que la asistencia del público está ya niveles de antes de la pandemia, es decir, hay obras que tienen mucho éxito, otras que lo tienen medianamente y otras que no tienen nada, esa es la realidad pero así ha sido siempre, nunca sabremos cuál será el misterio que hace que una obra funcione más que otra; pero sí tenemos gente en el teatro, sí hay público y habemos muchos teatros abiertos en este momento".



Morris comentó que este módulo de promociones estará abierto en Plaza Miyana de domingo a domingo, de las 8 a las 22 horas, en el cual el público encontrará actividades como firmas de autógrafos, convivencias con el público y venta de boletos a precios especiales, la meta para Mejor Teatro es tener un módulo en cada centro comercial de la ciudad.

"Está abierto todo el tiempo precisamente porque queremos que la gente se acerque y diga ¿qué es esto del teatro? Básicamente lo que vendemos aquí es un boleto premium, que no es otra cosa que un certificado de regalo, su virtud es que tiene un precio muy privilegiado y que no es para una función es específico, sino que con ese boleto pueden llegar a la función que quieran, la condición es que se les va a dar el mejor boleto disponible en ese momento, entonces les puede tocar la quita o la última fila del teatro, dependiendo de la demanda".

