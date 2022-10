Jack White sólo quiere envejecer a ritmo de rock

Este año ha estado lleno de música para Jack White: lanzó dos álbumes de estudio como solista —Fear of the dawn y Entering heaven alive— y anunció que prepara otro que reunirá canciones de sus shows en vivo.

Para el guitarrista de 47 años es una cantidad gigante de creatividad que agradece tener.

“Estoy feliz de que aún me importa y quiero hacerlo sin siquiera intentarlo. es lindo despertar y que mi cerebro quiera crear después de 25 años de hacerlo”, dice en entrevista.

“Sigo emocionado y apasionado con ello, incluso si a la gente no le gusta una canción, el show, el álbum, o lo que sea. Todavía quiero intentar y espero hacerlo cuando sea viejo, cuando tenga 90 años. Ojalá que siga siendo el caso, ya lo veremos”.

Así como su carrera musical sigue creciendo, Jack (quien tiene dos hijos con su exesposa, la cantante Karen Elson) espera que en el futuro su familia pueda continuar con su legado.

“Estoy agradecido de que mi papá antes de morir pudiera verme tocar algunas veces porque estaba envejeciendo y el rock & roll no era lo suyo… fui feliz de que pudiera hacer eso e incluso disfrutarlo, lo cual es genial.

“Es algo en lo que pienso sobre envejecer, realmente espero tener nietos que sean creativos y hagan cosas de las que pueda formar parte y ser testigo”.

White visitará el país este fin de semana para dar dos conciertos, uno el sábado 8 de octubre en Guadalajara dentro del festival Coordenada y el otro al día siguiente en el Pepsi Center de la Ciudad de México, como parte de su gira por Latinoamérica.

“Las buenas noticias sobre mí es que no decido qué canción tocar hasta que estoy caminando al escenario. Cada show es diferente y siempre trato de alimentarme de lo que el público hace y me da de regreso.

“De las experiencias pasadas en México, si es algo parecido a los shows anteriores habrá mucha energía en el lugar y será un show energético”, adelanta.

Al músico, que formó parte de la banda The White Stripes, le gusta adaptar sus conciertos a cada audiencia y si bien indica que nunca se siente nervioso, sí llega a sentir frustración cuando el ambiente no es el idóneo o la gente está muy callada.

“Algunos simplemente tocan el mismo set sea cual sea el lugar y si a la gente le gusta, siguen y si no, ‘no es mi problema, ya me pagaron y me voy’. Nunca he sido así, trato de crear un momento especial”.