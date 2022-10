Jack White recuerda con cariño su tiempo en The White Stripes

Más de diez años han pasado desde que los músicos Jack White y Meg White anunciaron oficialmente el fin de la banda que los llevó a la fama: The White Stripes.

El dúo había dejado de tocar años antes cuando en 2007 interrumpieron su gira anunciando problemas de salud de Meg, quien al parecer tenía ansiedad.

Pero si bien Jack sí ha continuado en el radar (tan sólo este año lanzó dos discos) es imposible no pensar en aquella banda que dejó temas hoy clásicos del rock alternativo y garage rock como “Seven nation army” y “Fell in love with a girl” y al respecto el cantante y guitarrista sólo tiene buenos comentarios.

“Todo son recuerdos divertidos, realmente lo amé. Para mí es realmente como una banda que no se suponía que llegaría a ser bien conocida, fue una extraña coincidencia, algo que no debía de pasar”, señala White a EL UNIVERSAL.

“Me recuerda a cuando Los Simpson se volvieron realmente populares, muchos de nosotros estábamos como ‘espera un minuto, ¿por qué esto se está volviendo popular? es muy bueno y las cosas que son realmente buenas no se supone que se vuelvan populares’”, considera Jack.

El músico que este fin de semana ofreció un concierto en la Ciudad de México recuerda que fue cool captar la atención de la gente con una banda “tan extraña y haciendo música tan extraña”.

Influenciar a otras bandas, relata, fue algo que lo hizo sentir feliz pues ama formar parte de la comunidad artística y contribuir en ella. ¿Es posible que en un futuro haya una reunión del guitarrista y la baterista Meg White (quienes además fueron esposos?

Jack es sincero al respecto:

“Sería lindo pero dudo mucho que suceda, pero sería lindo”.



rad