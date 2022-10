Israel Jaitovich va por otros 15 años al aire, festeja con lucha libre y música

“Lucharán a dos de tres caídas, sin límite de tiempo”, se escuchó en la Arena México la noche de este jueves durante el festejo de Israel Jaitovich por los 15 años de transmisiones ininterrumpidas de sus programas de televisión.

En esta celebración a la que acudieron invitados especiales se combinó tanto el espectáculo de lucha libre, como el de algunas presentaciones musicales, lo cual fue grabado para transmitirse en tres episodios diferentes del late night “Más noche”.

La gala arrancó cuando algunos luchadores profesionales como Suicida y Disturbio aparecieron ante los presentes, incluidos algunas personas del público, para después dirigirse al ring que se encuentra al centro de este espacio y mostrar sus mejores golpes.

A continuación un grupo de bailarinas realizó una coreografía en este ring para dar comienzo con el primer programa que se grabó y así dar la bienvenida a los anfitriones: Israel Jaitovich, acompañado de Marisol González y Ximena Córdoba, quienes saludaron y le dieron la bienvenida a los invitados.

“Estoy satisfecho, contento y listo para otros 15 años más, el reto al que me he enfrentado durante este tiempo es el poder convocar a artistas, es un problema porque hay veces que hay que convencerlos para que vengan o que hagan humor porque no todo el mundo le gusta hacerlo”, declaró Jaitovich en entrevista con EL UNIVERSAL.

Este comediante junto a su elenco ha tenido 800 horas al aire, más de cuatro mil sketches, más de dos mil invitados, lo cual se ha convertido en uno de los proyectos más longevos en la televisión mexicana.

Han sido más de 70 mil horas de grabación, más de 16 mil horas de posproducción, durante 15 años, tiempo en el que se ha llegado a mil millones de espectadores, casi el doble que la población de América Latina.

En esta fiesta titulada “15 años de lucha” no sólo se quiso celebrar, sino se agradeció a cada una de las personas que han formado parte durante este tiempo en programas como “Desmadruga2”, “Estrellados”, “Doble sentido” y actualmente “Más noche”.

Así que se les dio las gracias a camarógrafos, maquillistas, la gente de producción, actores, cantantes, conductoras y al público televidente.

Después se abrió el bloque musical con el show de Caló con la Orquesta de Pérez Prado, Germán Montero, Laureano Brisuela, Horacio Palencia, Cañaveral, Mariana Seoane, Rayito Colombiano y la Sonora Santanera.



Armando Pereda/EL UNIVERSAL.

Todos ellos felicitaron a Israel Jaitovich por sus 15 años al aire y pusieron el ambiente en este espacio en la colonia Doctores, en la Ciudad de México, algunos tomaron de la mano a su pareja y se pusieron a bailar al ritmo de cada una de las canciones.

El reventón culminó en la madrugada de este viernes y aunque ya habían acabado las presentaciones musicales, los invitados como Daniela Spanic, Raquel Bigorra, Sabrina Sabrock, Miguel Vallejo, AimeP3 convivieron un rato en un cóctel, mientras algunos se acercaban a Jaitovich para felicitarlo en persona y tomarse una selfie con él.

“Queridísimo Jaitovich sabes cuánto te amo y cuánto te agradezco que me hayas hecho parte de estos 15 años ininterrumpidos de tu programa, esta fiesta te lo mereces y muchos años más porque eres de las personas más amorosas y disciplinadas a tu trabajo que yo conozco”, dijo Alma Cero en la alfombra roja.

“Felicidades por sus 15 años y muchos más, todas mis bendiciones”, expresó Mariana Seoane, Horacio Palencia también envió sus mejores deseos “que sean muchos años más”, Sabrina Sabrok le deseó mucha suerte y le envió un abrazo al anfitrión.

Laureano Brizuela le ofreció unas palabras a Jaitovich a quien considera una persona muy talentosa y un amigo de toda la vida.

“No es fácil esto, el mundo de la televisión, de la producción, de la conducción, creo que reunir todas estas características en una sola persona habla de la capacidad que tiene Israel, hemos pasado momentos divertidísimos juntos, muchos programas hemos hecho previo a éste y lo considero un amigo un tipo muy talentoso”.



rad