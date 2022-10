Isabel Madow muestra lo que no le permitieron en las redes

Isabel Madow no deja nada a la imaginación en su plataforma VIP, donde sube fotos eróticas, y en la que mes a mes tendrá contenido cada vez más candente.

“Por fin después de dos años me decidí a sacar mis fotos súper sexies; es un espacio donde no me censuran y puedo tomarme como me gusta, y a mis seguidores desde hace casi 30 años”.

En entrevista, informó que cada vez tendrá una sesión diferente para este espacio virtual con el que lleva dos meses.

Las imágenes que tiene las hizo en una hacienda de Cuernavaca pero, afirma, después tendrá conceptos más atrevidos.

Una de las razones de Isabel para abrir esta página fue porque en las redes sociales como Instagram, Twitter y Facebook hay restricciones para este tipo de material, por lo que creó su sitio de suscripción mensual, semestral o anual.

“Podrán verme como en ningún lugar me han visto porque me censuran mucho en las redes sociales (que llevo 10 años trabajándolas), me ponen contenido delicado y salgo súper vestida o me quitan las fotos”.

Está consciente de que debe seguir las normas de cada espacio virtual, pero asegura que no le interesa que le quiten las fotos, por eso tiene la plataforma VIP, en donde obviamente habrá desnudos y mucho más. Considera que la plataforma es segura, si no, no trabajaría ahí.

Para sus fotos colabora con personas que conoce desde que modeló por primera vez para la revista Playboy.

“Sí habrá fotos totalmente desnuda, después de Playboy yo estuve encantada. Mi cuerpo es hermoso, no tengo ningún tapujo de mostrarlo, me costó cuatro años regresar a como estaba después de tener a mi bebé”.

La modelo de 49 años señala que no le quedaron estrías, ya que fue deportista, y considera que el cuerpo tiene memoria, por lo que ya regresó a como estaba y se siente orgullosa.

“Tengo la libertad de hacer lo que quiera con mi cuerpo e imagen, que no puedo hacer ni en Facebook, Instagram ni Twitter”.

La recuperación de su silueta la atribuye simplemente al amor que se tiene a sí misma.

“Uno debe entender que no vas a valer si tienes 30 kilos más o menos, pero lo que me pasó es que tuve un problema hormonal porque en 2006 tuve ocho operaciones de quistes hemorrágicos en los ovarios”.