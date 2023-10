Isabel Madow insiste y comprueba con fotos que sí ha bajado de peso

Isabel Madow se defiende ante los ataques que ha recibido en redes sociales por sus kilos de más, la actriz, que hoy cumple 48 años, regresó a la televisión mexicana como participante en un concurso de baile en el matutino "Hoy", y aunque ha recibido apoyo de sus fans, la recordada secre de Brozo no ha dejado pasar las críticas sobre su cuerpo.

Madow volvió a arremeter en contra de los que dicen que se ve "gorda" en su regreso a la tv, donde es pareja de baile del modelo Agustín Fernández, amigo del actor y conductor peruano Nicola Porcella; contrario a lo que muchos de sus seguidores le han sugerido, de que no responda a los ataques y señalamientos sobre su aspecto físico, la rubia actriz volvió a defenderse, esta vez con pruebas sobre que ha bajado de peso.

Hace unos días, la Madow se mostró despreocupada al ser cuestionada porque su nombre aparece en el libro "Las señoras del narco, amar en el infierno" de Anabel Hernández, aseguró que no piensa angustiarse por lo que se diga de su persona, así como lo hizo en 2006, cuando asegura, se dijeron mentiras sobre ella que casi le cuestan la vida.

Isabel Madow celebra su pérdida de peso

Con fotografías de lo que marca la báscula, es como Isabel Madow le ha demostrado a quienes la critican que está siendo disciplinada para perder los cinco kilos de más que tiene, a través de estados en su cuenta de Instagram, la también modelo presumió que en pocos días ha perdido peso gracias al ejercicio y a la dieta a la que está sometida.

"Los que me están criticando de que si me veo gorda, de hecho, no tienen idea de todo lo que estoy haciendo para poder ahora hasta bajar de peso para esta competencia porque la tele te sube ocho kilos", consideró.

Isabel Madow demuestra que ha bajado de peso.

Isabel Madow aseguró que le está echando ganas para poder ganar el concurso de "Las estrellas bailan en Hoy", y aclaró que nunca mentiría sobre la salud de su hijo para salir beneficiada, así como se manejó en las redes.