Isaac Hernández se asustó al recibir la invitación de protagonizar película junto a Jessica Chastain

Morelia. El día que al bailarín mexicano Isaac Hernández le dijeron que Jessica Chastain era una "máquina", no supo cómo interpretarlo. La "advertencia" no era gratuita, porque lo preparaban para ser protagónico de la película "Dreams", al lado de la ganadora del Oscar por Los ojos de Tammy Faye y nominada al premio de la Academia de cine de EU por La noche más oscura.

La trama de la cinta recién dirigida por Michel Franco (Nuevo orden y Las hijas de Abril) se encuentra bajo llave, pero el tapatío adelanta que es un tema relevante que se vive todos los días.

"Cuando Michel me mandó el guión de esta historia, primero me asustó mucho, porque es una historia muy compleja, muy difícil, como todas las películas de Michel, exige mucho de los personajes y ser el protagonista junto con Jessica Chastain no es cualquier cosa, la verdad es que el tema de la película fue lo que más me interesó., además de la oportunidad de trabajar con ellos dos", recuerda Hernández.

"Jessica es una maravilla, recuerdo que cuando platiqué con Michel y el director de fotografía decían “Jessica es una máquina” y yo no sabía cómo interpretar eso, hasta que llegué al set, es una persona que tiene clarísimo lo que busca de la escena y de su compañero, pero que también te da libertad e proponer y competir por la escena, entre broma y broma le decía que tiene la opacidad de crear una escena y eso fue un privilegio", añade.

Dreams es la tercera incursión actoral de Hernández, ganador del Benois de la Danse 2018, premio que anualmente otorga la Asociación Internacional de la Danza de Moscú al mejor bailarín del mundo. Antes tuvo una colaboración en El rey de todo el mundo, del realizador Carlos Saura y posteriormente la serie Alguien tiene que morir, de Manolo Caro.

Tras esas experiencias frente a cámara, el exponente del ballet mexicano considera que el baile y la actuación tienen buena relación.

"Es importante el ritmo y la comunicación física entre los personajes para contar una historia de manera efectiva y lo que me encantó de Michel fue esa libertad que nos daba para hacer una escena en el momento, trabajarla, quitarle cosas, ponerle cosas y vivir el momento, muchas veces filmábamos de una manera y dos horas después terminábamos con una escena diferente, pero que cumplia con el propósito que quería", apunta.

"(Su personaje) Tiene una referencia a la danza, es un personaje complejo, creo que el público se va a llevar una sorpresa enorme y posiblemente les llegue a costar trabajo distanciar a Isaac el bailarín y el personaje. el cine de Michel no es fácil, pero es humano, es práctico y no te impone, simplemente quiere que cuentes la historia desde la perspectiva que entendemos del personaje y eso es muy valioso", indica.

Y acepta que en algún momento pensó que estar en un set le podría quitar espacio en el mundo donde siempre se ha desempeñado.

"Yo pensé que eso iba a ser el caso y regresé a bailar después de la película a unas producciones en San Francisco que son innovadoras, estamos verdaderamente empujando los límites de la colaboración entre las nuevas tecnologías, danza contemporanea, clasica y me fascina, disfruto mucho bailar y estoy en el lugar que quiero estar, le estoy dedicando mis mejores años a proyectos que me apasionan, creo que este proyecto va a sumar muchísimo, tanto para el San Francisco Ballet, como ha sumado para mí como artista, ese tipo de colaboraciones merecen el tiempo y la oportunidad", comenta.

