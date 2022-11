Irán Castillo, actriz, cantante y mamá al mismo tiempo

Irán Castillo se siente afortunada porque este año, tras el nacimiento de su segundo hijo, pudo continuar con su carrera como actriz y cantante a la par de la maternidad.

"He tenido suerte porque ahorita he hecho cositas pero que me permiten estar también con mi familia", dice en entrevista.

"He tenido oportunidad de compaginar, sin abandonar. No he tenido un proyecto tan demandante y la verdad es que también yo lo he manifestado así, lo he pedido así para poder estar también al pendiente porque ahorita mi bebé está chiquito".

Uno de esos proyectos, detalla, fue la obra musical de "Fiebre de sábado por la noche” o más recientemente "¿Quién es la máscara?", programa del que salió eliminada el domingo pasado al revelarse que era la famosa dentro del traje de Garza Geisha.

La actriz y cantante, quien es madre de Irka Castillo, de once años y Demián, quien nació en febrero de este año, relata cómo fue participar en el programa de Televisa con su bebé de apenas meses.

"Fue una experiencia súper diferente, única, que yo siento que no se si se pueda repetir en mi vida. Aproveché al máximo, me divertí mucho. La verdad fui muy feliz porque hice las dos cosas que me encantan que es cantar y bailar y además canté canciones que nunca me imaginé cantar en mi vida", recuerda.

"Hubo días un poquito complicados porque tengo un bebé de nueve meses y requiere mucha demanda y todo; gracias a Dios tengo gente que me ayuda y me estuvieron ayudando estos días que yo iba para allá pero por ejemplo me tenía que sacar la leche todavía y estar al pendiente de todo al mismo tiempo pero valió la pena".

Ahora que está por terminar el año, Castillo comenta que el 2023 comenzará con la segunda temporada de "Las bravas" además de tener conciertos como solista en foros como el "Foro del tejedor".



