"Interpretar a Lupita D’Alessio fue aterrador": Gabriela Roel

Como parte de los reestrenos de los que Televisa echó mano durante esta cuarentena, se encuentra la serie biográfica “Hoy voy a cambiar”, de Lupita D’Alessio, que se estrenará el próximo 25 de mayo.

Mariana Torres y Gabriela Roel fueron las encargadas de dar vida a la cantante en sus etapas joven y adulta, por lo que tuvieron que ir hasta las profundidades, los abismos de la historia de la llamada Leona Dormida. A propósito de su reestreno a las 21:30 por Las Estrellas, Gabriela Roel recordó ese proceso tan complejo.

“Mariana y yo estábamos aterradas de hacer a Lupita, yo no soy cantante, simplemente aprenderse una canción era un reto, fue todo un proceso para el que tuvimos que prepararnos y luego también ella me escribía, le escribía a Rubén Galindo, a Santiago, porque estaba especialmente preocupada por el momento de su conversión”, dijo la actriz a EL UNIVERSAL.

Afortunadamente, todo el tiempo contaron con el apoyo de Lupita, de Ernesto y de Jorge D’Alessio, pero definitivamente fue todo un viaje llegar a los sentimientos más profundos de la cantante, afirmó.

“Yo acabé toda torcida y creo que Mariana acabó en la terapeuta, yo hice en dos meses las escenas porque tenía un proyecto en Miami y ella grabó varias semanas más, fue maratónico. A mí me tocó la parte más oscura, trabajé toda una semana de noche y me estaba volviendo loca, ni yo me aguantaba porque no dormía”, recordó Roel.

Lo bueno, dice, es que la misma Lupita le agradeció su trabajo y la felicitó por actuar en su historia de vida.

“Ella me dijo cosas bien bonitas el día que me habló, me dijo que le encantaba que fuera yo, porque ella había visto mi trabajo en 'Yo no creo en los hombres', y me dijo que yo era una actriz lo suficientemente dramática como para representarla, me dio muchos ánimos”, concluyó.

