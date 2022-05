Internautas se quejan por la cancelación de boletos para ver a Daddy Yankee

Tras 32 años de trayectoria, el reggaetonero Daddy Yankee, considerado por muchos como el artista que catapultó el género urbano confirmó su retiro de la música y como un gran gesto para agradecer a su fan, anunció el que será su último tour mundial.

"Fueron ustedes los que me dieron la llave para abrir las puestas y convertir este género en el más grande del mundo, es el tesoro más grande que puedo tener en mi carrera siempre trabajé para no fallarles, para no buscarme un problema con mucha disciplina", escribió en una publicación.

En su mensaje, también anunció el lanzamiento de "Legendaddy", álbum de estudio que marcará el fin de su carrera y el cual aseguró contendrá todos los estilos que lo han definido.

La euforia de los fanáticos mexicanos por estar presentes en los últimos shows que ofrecerá en el país, hizo que las taquillas, físicas y virtuales, colapsaran y agotaron las entradas en tan solo cuestión de minutos, la demanda ha sido tanta que conseguir un boleto se volvió casi una misión imposible, pero aquellos afortunado que lo lograron no han podido estar tranquilos ya que en redes sociales se han reportado la cancelación de algunos boletos.

A pesar de que las quejas son varias ni Ticketmaster ni OCESA han hecho alguna declaración; sin embargo algunos usuarios han comentado que que tendría que ver con la cantidad de entradas adquiridas, ya que hasta el momento solo se han reportado aquellos que compraron más de 4.



Tal es el caso de la usuaria de TikTok @renataqg quien hizo un video para expresar su problema y aconsejó a todos que revisaran bien sus boletos para que no se lleven una sorpresa como ella.

“Yo bien feliz con mis boletos para Daddy Yankee...Ticketmaster me cancela los boletos sin previo aviso”, escribió en la publicación.

Cabe destacar que los precios para los shows del 29 y 30 de noviembre y el 2,3 y 4 de diciembre rondaban entre los 455 pesos y hasta los 2 mil pesos.

Daddy abre fechas para Cancún y Veracruz

Tras el rotundo éxito de los conciertos anunciados para la CDMX, ahora el cantante ha confirmado que abrirá dos nuevas fechas en tierras aztecas, la primera para el jueves 27 de octubre en el Estadio Andrés Quintana Roo de Cancún y otra más el sábado 29 de octubre en el Estadio Beto Ávila en Veracruz, las cuales se espera que sean sold out.

Los boletos estarán a la venta a partir del 27 de mayo en la plataforma funticket.mx y también habrá una preventa especial para clientes BBVA el 25 y 26 de mayo.

