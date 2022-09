Integrantes de OV7 ya no se soportan 

La situación entre los integrantes de OV7 es casi insostenible. Pelean hasta por los micrófonos y en el chat de Whatsapp del grupo, nos cuentan, se han silenciado unos a otros. Se han formado equipos desde hace tiempo: Lidia y Mariana contra Ari Borovoy, y los demás mejor se han hecho a un lado, hartos de las tensiones y rencillas que mantienen desde hace casi tres años. Lidia borra a Ari de sus stories de sus redes sociales y Ari, a su vez, evita convivir con sus compañeros de gira. La convivencia entre ellos está de pincitas, esperando terminar pronto con el tour comprometido que los mantiene juntos.

Rocío Banquells, como Mayer, buscaría la presidencia

Ahora que Sergio Mayer manifestó su deseo de contender en algún momento a la presidencia de México, la cantante y diputada federal Rocío Banquells comenta que si su colega cree que tiene lo necesario para mejorar el país, que se lance, porque está en su derecho y ella, también. “Yo también quiero ser presidenta, me encantaría, si yo tengo en las manos el poder para que este país sea de primer mundo y darle a la gente lo que se merece: canasta básica, trabajo, buenas escuelas, el sistema de salud mejorarlo ¿por qué no? A mí me encantaría tener ese poder y decir voy a darlo, no llevármelo a la tumba sino mejorar este país, que tiene todo para ser grande”.



Dagoberto Gama quiere mostrar su lado paternal en la ficción

El actor Dagoberto Gama, quien ha dado vida a muchos personajes villanos y narcos, como el procurador en “La dictadura perfecta” y ‘Gato gordo’ en “Sin senos sí hay paraíso” confesó que, aunque por su aspecto físico le dan más personajes de malo, el guarda mucha semejanza con las personalidades contrarias, pues tiene un sentido muy paternalista que se identifica más con su nuevo personaje, como el entrenador Don Chucho en la serie “El repatriado”. “Soy padre y sé lo que significa eso (ser paternal); por otro lado, fui maestro 26 años en la UNAM, de tal manera que eso es material delicioso para vaciar en un personaje con estas características. Lo disfruté muchísimo”, dice Gama.



