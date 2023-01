Ingrid Coronado no se arrepiente de hablar de Fernando del Solar con Yordi: "Tiene cantidad de millones de visitas"

Tras la última entrevista en la que Ingrid Coronado habló de todo lo que vivió con Fernando del Solar, la conductora de televisión dice no sentirse arrepentida, al contrario, expresó que luego de hablar para el canal de YouTube de Yordi Rosado, han sido más los comentarios positivos y las muestras de apoyo que ha obtenido por parte del público, que ya comienza a comprender el momento difícil que atravesó, a más de ocho años de que se diera a conocer su separación.

Desde que Fernando del Solar fue diagnosticado con cáncer, en 2012, los medios de comunicación y la audiencia han señalado la forma en que Ingrid Coronado sobrellevó la enfermedad de su entonces esposo, con quien compartía la crianza de dos hijos en común; Luciano y Paolo. Y si bien, la presentadora de TV fue la primera en mostrar todo su apoyo al argentino, con el tiempo los problemas se agudizaron, haciendo que su relación se convirtiera en insostenible.

Fue así que en 2015, la pareja dio a conocer su separación, situación que fue muy criticada, debido a que para el ojo público, Coronado no debió a abandonar a su esposo en un momento en que su estado vulnerable de salud ponía en riesgo su vida, por lo que la conductora fue víctima de un ataque mediático que si bien, la afectó de forma directa en ese momento, con los años la dejó con la fama de ser una mujer desconsiderada, lo que la ha hecho perder muchas oportunidades de trabajo, pues su presencia en la televisión ya no es como lo era antes.

Lee también: Retiran otra de las canciones de Bellakath de Spotify y le cierran su cuenta de TikTok

“Me dijeron ´zorra´, ´inhumana´… en mi cumpleaños hicieron un trending que se llamaba ‘Ingrid Coronado muérete’, no me puedo explicar cómo no me aventé por la ventana”, recordó.

A principios de diciembre, a tan sólo seis meses de la muerte del Solar, Ingrid se convirtió en una de las invitadas al programa de entrevistas de Yordi y, si bien, habló de diferentes eventos de su vida, el tema en que se focalizó la conversación fue en los momentos difíciles que vivió a lado de su exmarido, quien luego de unos meses de conocer su diagnóstico de cáncer linfático decidió abandonar a su pareja y a sus dos hijos, con el argumento de que había sido Ingrid la causante de que él padeciera la enfermedad que lo adolecía.

“Me dijo ‘quiero el divorcio, por tu culpa tengo cáncer, ya les dije a los niños que ya no voy a vivir con ellos y ya me voy’ y agarró sus cosas y se fue”, contó en esa entrevista la también locutora.

Y así como sucedió en 2015, luego de que se separasen, la opinión del público no se hizo esperar, pero a diferencia de lo que ocurrió en esa ocasión, ahora hubo más personas que apoyaron a la conductora, demostrándole su apoyo y comprensión, o así fue como lo describió la propia Ingrid, tras ser entrevista para “Venga la alegría”, programa al que confesó que no está arrepentida de haber hablado una vez más de su experiencia con del Solar.

“Honestamente, lo que me he fijado este tiempo es en los millones de comentarios favorables que hay con respecto a mi historia”, destacó y dimensionó que “este video de Yordi tiene cualquier cantidad de millones de visitas”.

Y aunque Coronado reconoce que su historia ha causado el interés público, expresó que eso no es lo más gratificante para ella, sino las muestras de apoyo que ha recibido en este tiempo.

“Lo más importante para mí son todos los comentarios positivos y el cariño que me está dando la gente, no solamente por ahí, sino también a través de mis redes sociales”.

Lee también: Maya Nazor responde si es verdad que le pide 200 mil pesos mensuales a Santa Fe Klan

Es tanta la atención que ha recibido que hasta sus propios hijos –confesó-, cuando las personas la detienen en la calle, le expresan que ahora se dan cuenta lo famosa que verdaderamente es.

“Ahorita en la calle me dicen mis hijos ´- Ma, eres bien famosa´”, dijo sonriente.

Y aunque la conductora fue cuestionada acerca de los comentarios recientes de Charly López, otra de sus exparejas, acerca de que considera que Ingrid es una mala persona, la presentadora quiso hacer caso omiso, y en cambio, prefirió hablar del gusto que le da ver que sus hijos están saliendo adelante, pese al duelo que viven por la partida de su padre, ya que disfrutaron las fiestas de Navidad y Año Nuevo, por lo que Coronado dijo que la clave, hasta ahora, ha sido el amor, la entrega y la comunicación que existe entre los tres.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, y muchas opciones más.

melc