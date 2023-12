Infortunio de actor de "Mi pobre angelito" y muerte de fan de Lucero, entre lo más leído de la semana

El actor Ken Hundson Campbell, quien dio vida a Santa Claus en la mítica “Mi pobre angelito”, se hizo viral al pedir por la plataforma estadounidense de financiación colectiva "GoFoundMe", 100 mil dólares para someterse a una operación que le extirpará un tumor en la boca. En sólo una semana recaudó cerca de 98 mil monedas estando a punto de llegar a su meta. El año pasado el histrión perdió el seguro médico que disfrutaba por parte del sindicato de actores de Hollywood. En su mensaje en la plataforma, la familia reconoció que es posible que la intervención afecte el futuro laboral de Ken.

Adiós a pastelería de Buddy Valastro

Las ventas online derrotaron a una pastelería de Buddy Valastro, conocido por el programa “Cake Boss”, que durante diez temporadas dominó la escena de la especialidad. Resulta que aunque la gente estuviera a unos cuantos metros del local ubicado en Santa Mónica, optaba por pedir el línea a otros lugares, antes que acudir personalmente, lo que bajó considerablemente las ventas. El encierro por el Covid-19 incentivó el uso del celular y computadora para comprar cosas, sin importar de donde provengan.

Lucero llora la muerte de una fan

“Siento un gran dolor en el corazón”. Con esta frase Lucero despidió a Maika Torres, la venezolana que fue hallada muerta en Jalisco y a quien conocía por parte de su club de fans y haber hablado varias veces e incluso tomarse fotos. “Linda mujer, joven, encantadora, alegre”, describió la intérprete sumándose a las condolencias a la familia. Maika había sido reportada como desaparecida el 1 de diciembre, siendo encontrado su cuerpo el día 3. Vivía en la Perla Tapatía desde hace un año.

Lee también: Lucero, molesta de que le pregunten a su hija por supuesto romance con José Ron

El enojo de Julián Gil

Julián Gil no soportó que su pequeño hijo apareciera en el programa HOY e interpretando una canción navideña con su mamá, Marjorie de Sousa. Su enojo radicó en que desde hace varios años no le es permitido ver a su pequeño, algo que en términos legales se conoce como alienación parental. “Como padre se me arrebataron todos mis derechos, se me quitó de forma turbulenta ante la ley la patria potestad… ¿Cómo podemos seguir viendo con buenos ojos y no levantar la voz ante un hecho así?”, escribió en sus redes sociales, al tiempo que consideró que la emisión matutino está de acuerdo con la alieanación, que es cuando un padre o madre impide a su ex pareja ver a su hijo.

Adiós a Kiss

El Madison Square Garden de Nueva York dio el adiós a la banda roquera Kiss, quien dio cerrojazo a su carrera de 50 años. Comandada por Paul Stanley y Genne Simmons, dos de los integrantes originales del grupo hicieron un recorrido por su discografía, donde destacaron éxitos como “I was made for lovin’ you”, quizá una de las más populares del género.

rad