Indirectas muy directas a Piqué, entre lo más leído de la semana

A los pocos días de estrenar Monotonía, la cantante colombiana Shakira se anotó otro éxito a su carrera, ya que la canción ha alcanzado más de 39 millones de reproducciones de Youtube, pero no por eso el drama que está viviendo la deja respirar.

Ahora sus fans han encontrado varias referencias a su expareja, el futbolista Gerard Piqué, dentro de la iconografia del video, como que el vestuario que porta el galán del video es muy parecido al que Piqué usa en el video Me enamoré, o que ella hace una señal que el jugador hace cada que anota un gol.

Pero el éxito de esta canción no sólo a tocado a la colombiana, también a Clara Chía la nueva pareja de Piqué, que al sentirse abrumada por todo lo que se ha generado entorno a esta canción, ha decidido dejar de ir a trabajar en las instalaciones de la empresa de su novio Kosmos Global Holding, y ahora lo hace desde casa.





Michelle Vieth de manteles largos

Como es tradición en las familias mexicanas, la actriz Michelle Vieth realizó la fiesta de XV años de su hija Michelle Ampundia, tirando la casa por la ventana en una gran fiesta, la cuál se llevó a cabo en Acapulco, Guerrero.

Para esta ocasión especial Michelle estuvo acompañada por su hermano mayor Leandro, quien fue su chambelán junto a otros seis chicos y seis damas.

"Gracias a Leandro por siempre sostener la mano de tu hermana con tanto amor y firmeza, le pido a Dios nos ayude para que siga siempre siendo así… Los amo con toda mi alma… (Atte:) Mamá”, fue como Vieth agradeció a su hijo por este detalle con su hermana.

También hizo lo mismo con el diseñador Mitzy, quien se encargó de diseñar el elegante y espectacular vestido rosa de la quinceañera, con el cual lució como una princesa y que coronó todos los esfuerzos que la protagonista Soñadorás hizo desde junio, cuando comenzó a planificar esta fiesta.





Concierto de Guns N' Roses recortado

"Gracias Ciudad de México por una noche increíble! Lamentamos que el programa tuviera que interrumpirse, queríamos tocar algunas canciones adicionales, tuvimos que buscar a nuestro equipo de producción que está trabajando arduamente para asegurarse de que este programa se desarrolle sin problemas considerando todos los problemas que tuvimos antes del espectáculo", fue como la banda Guns N' Roses, liderada por Axl Rose y Slash, se disculpó con sus fans de la CDMX, por haber recortado su repertorio.

Es que si bien el concierto tuvo una duración de dos horas, debido a los problemas técnicos a los que se enfrento el staff de la agrupación estadounidense, los artistas decidieron recortar su lista de canciones.

Pero ellos no fuero los únicos que enfrentaron dificultades, también la gente manifestó en edes sociales por la mala organización que reinó en el estadio, con filas interminables, personal sin idea de la ubicación de las localidades y hasta el mal estado de Estadio de la Ciudad de los Deportes, antes Estadio Azul.





Daniel Bisogno se quita años

El conductor de Ventaneando se hizo unos arreglitos en el rosto, con la finalidad de verse más joven, aunque no de 16 años como él quería, y cuyos resultados levantaros diversas críticas en las redes sociales, tanto positivas como negativas.

Bisogno atravesó la aplicación de hilos tensores, con el objetivo de que su mirada luciera más abierta, pues esta herramienta ayuda a recolocar la piel que tiende a colgarse con el paso de los años. A partir del uso de estos tensores que elevan los tejidos faciales, la piel recobra firmeza y una sensación tersa.

El segundo paso consistió en la aplicación de una inyección de ácido hialurónico en las zonas del pómulo y la línea mandibular, para proporcionar una capa protector a la piel que la rehumecta, fortaleciendo su resistencia y elasticidad. "Me siento feliz de la vida”, dijo el conductor ante los resultados.





Mon Laferte defiende su decisión de casarse

Durante una conferencia de prensa para anunciar la etapa final de su gira 2022, la cual culminará el 10 de diciembre con un concierto en Oaxaca, Mon Laferte habló sobre su decisión de casarse y su posición ante las críticas que esto generó.

Mon consideró que aquellos que la han criticado por haberse casado siendo feminista, posiblemente no están informados sobre lo que es este movimiento, porque está ideología no está peleada con el matrimonio.

“No creo que choquen, para mi entender el feminismo es que las mujeres podamos tener la libertad de hacer lo que nos venga en gana, ya sea casarte, no casarte, rasurarte o no rasurarte, abortar o no abortar, pero lo principal es que no queremos que nos violen, que abusen de nosotras, entonces no me hace sentido, aunque yo me case sigo pensando que podemos decidir sobre nuestro cuerpo”.