Incomodar es un mal necesario para Natasha

El papel de las televisoras en la normalización de mostrar personas blancas por encima de las morenas son algunos de los puntos que abordará la segunda temporada de Señorita 89, cuyas grabaciones concluyeron.

Si en la primera temporada el eje fue el manejo de los concursos de belleza hace tres décadas, ahora el universo se expande a otras problemáticas.

Natasha Dupeyrón, quien en aquella entrega fue la ambiciosa Miss Yucatán, dispuesta a todo con tal de triunfar, ahora tiene a ese personaje envuelta en el paradigma visual.

“Tocará temas importantes como el racismo, lo de las televisoras importantes del país y cómo comienzan a ponernos estas imágenes no sólo con los concursos de belleza sino en la publicidad, en las telenovelas”, adelanta la actriz.

“Mi personaje aquí crece bastante, de pronto se ve en todo esto. La serie va a tocar temas que no nos gusta escuchar, pero es importante hacerlo”, agrega.

En los nuevos ocho episodios que conforman la temporada, su personaje tiene mucha interacción con el de Juan Manuel Bernal, quien en la anterior historia se postulaba para un puesto en el gobierno y ponía a las concursantes de belleza a disposición de quien fuera.

“Hay más drama y violencia, de eso puede estar seguro el público”, expresa Dupeyrón.

Jimena Montemayor (Resto de viento) y Lucía Puenzo (La caída) son parte del equipo de directores de la producción, ahora en fase de edición para su salida en la plataforma Lionsgate, en fecha por definir.



Por premio

Por su trabajo en la comedia Cuando sea joven, Natasha buscará el próximo 3 de marzo el premio Canacine a Actriz.

En la cinta es la versión juvenil del personaje encarnado por Verónica Castro, quien busca cumplir su sueño de ser cantante y en el que algo de magia interviene para lograrlo.

En la categoría se encuentran Ofelia Medina por Mal de ojo; Diana Bovio por Lecciones para canallas y Arcelia Ramírez en dos ocasiones, por La civil y Ojos que no ven.

“Cuando se hace comedia no sabes qué va a pasar. No es que lo esperara, pero sí que vieran mi trabajo, me esforcé y estudié mucho a este personaje justo para no hacerlo cliché”, dice.

Los premios Canacine los otorga la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, en donde se encuentran exhibidores, distribuidores, productores y prestadores de servicios.

Natasha Dupeyrón

Actriz

“La serie va a tocar temas que no nos gusta escuchar, como el racismo, pero es importante hacerlo”