Inclusión regresa a Paty Manterola

La inclusión es un tema polémico y que le hace falta al Mundial de Futbol de Qatar, considera Patrica Manterola, cantante a quien desde toda la vida le fascina este deporte que dice, trae tatuado en el corazón.

“Hace falta muchísimo abordar el tema de la inclusión en el Mundial, ha sido un tema tan controversial y tan tocado. Hay que apoyar al deporte no nada más con letras o canciones, que es lo mío, sino también con reformas de ley que beneficien a los deportistas de nuestro país y todo el mundo, a la igualdad en todos los aspectos”, expresa.

En entrevista con EL UNIVERSAL, la artista habla de esto debido a que se cumplieron 20 años del lanzamiento de “Que el ritmo no pare”, con su versión “Que el futbol no pare”, tema oficial para la transmisión en Latinoamérica del Mundial de Corea del Sur-Japón de 2002.

Y para celebrar este aniversario, que coincide con el encuentro deportivo de Qatar, ahora lanzó “Fiesta fiesta”, canción que además es parte de su regreso a su carrera musical.

“La idea de relanzar mi carrera es que viene más música el año que entra, me estaré enfocando en eso y a partir de febrero ya voy a empezar a hacer conciertos. Desde que fui mamá, me tomé una pausa en algunas cosas que me requerían tiempo, como estar en los escenarios, y ahora que retomo mi carrera ya más en forma (tendré) algunas colaboraciones con algunos artistas que quiero y admiro muchísimo”, cuenta.

Indica que “Fiesta fiesta” es una canción inclusiva que coescribió junto a Manuel Zabala y Juan José Hernández para expresar lo importante que le es el tema, así como la igualdad.

“La música une, hoy todos somos uno, no hay diferencias, ni colores, ni banderas, entonces de alguna manera es alzar la voz porque precisamente el deporte nos quiere reunir”.

Manterola vive la pasión del Mundial desde la infancia cuando, explica, sus papás veían el futbol en estos eventos.

“Era reunirnos en familia, es parte de nuestra cultura y ahorita también yo con mis hijos, los partidos que han sido cuando ellos están en la escuela no los he podido ver, pero cuando pasó el de México contra Argentina lo vi con ellos y con mi esposo.

“Soy soñadora, sí quería ver a nuestro país en la final”.

