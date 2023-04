Imitador mexicano de Elvis Presley irá de gira por Estados Unidos, Europa y Japón

Personificar al Rey del Rock and Roll no es tarea fácil y hacerlo en diferentes escenarios del planeta, un logro que no cualquiera se apunta.

“Al momento en que yo entro al escenario, no soy Héctor Ortiz, soy Elvis Presley”.

Con esta frase como estandarte, Héctor Ortiz cumple 40 años de transformarse en “El rey del rock”, lo cual lo ha llevado a ser nombrado por la BBC de Londres como “El mejor personificador de Elvis Presley en Latinoamérica”.

Conciertos en tres continentes

El cantante y actor mexicano define así la gira mundial que comenzará en junio próximo y que lo llevará a Estados Unidos, Canadá, Japón y Europa.

“No todo ha sido éxito constante, ha sido una carrera con altibajos fuertes, pero en este momento estoy a punto de comenzar lo que representa el máximo logro al que yo podría aspirar representando a Elvis”, dice Héctor Ortiz.

Héctor Ortiz comenzó su carrera como actor de teatro musical en 1973 en la primera adaptación que se hizo en México de la obra “Vaselina”.

“Estuve con Julissa y Benny y lo disfruté mucho pero la carrera de actor no me interesaba tanto como dedicarme al rock”.

Las enseñanzas de Elvis Presley

Así fue como descubrió su talento para mimetizarse con Elvis Presley, de quien a lo largo de cuatro décadas ha aprendido dos cosas:

“La personificación de Elvis me ha otorgado el profesionalismo que siempre tuvo él y que se puede comprobar incluso en sus años finales, entre 1976 y 1977, enfermo y ya con sobrepeso, el hombre se presentaba en sus conciertos porque sabía que la gente quería estar con él, querían estar en el mismo lugar que Elvis.

“La segunda lección es el entrenamiento vocal. Por supuesto que, en su caso, Elvis abría la boca y cantaba maravilloso, pero para mí ha significado la disciplina de mantenerme en condiciones óptimas para personificarlo”.

Con banda en vivo

La gira 2023 se realizará con música en vivo: habrá un grupo de rock, pero también una big band y ensamble coral.

“Es el logro más importante de mi carrera”, repite Héctor. “Lo que vamos a presentar es una amalgama de lo que le gusta a la gente, un show de Elvis con las canciones que lo convirtieron en leyenda. Incluso ajustaremos algunos temas de acuerdo al país en el que nos presentemos porque a veces no todas las canciones son igual de famosas en América que en Asia”.

Por supuesto, esa lista contempla “Burnin’ Love”, “Suspicious Mind”, “Always On My Mind”, “Jailhouse Rock” y “Don’ Be Cruel”.