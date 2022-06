Imitador de Alejandro Fernández lo demanda y éste no se presenta a la cita

El cantante mexicano Alejandro Fernández, también conocido como “El potrillo”, fue demandado por su imitador Emmanuel Mercado “Semipotrillo”, luego de que el hijo de Vicente Fernández iniciara un proceso en su contra, alegando el uso indebido de su marca.

El cantante fue citado a comparecer ante el instituto de Justicia Alternativa del Estado de México. Sin embargo, no se presentó y mandó a su representante legal a aclarar la situación en su contra.

La incomodidad que le causó a Emmanuel, la denuncia del artista, logró llegar hasta las instancias legales. Se trata de una disputa que ya lleva algunos atrás.

En una entrevista que realizó Emmanuel con un “Publimetro”, éste comentó que la intención de la demanda era únicamente limpiar su nombre, “porque se manchó de manera injusta por parte de Alejandro Fernández, no hubo argumentos”, expresó.

El imitador también comentó que el problema inició en 2018, luego de que el potrillo decidiera emprender el proceso legal en contra suya y la de su equipo.

“En el 2020 se pospuso este proceso por cuestiones de pandemia, y en la última cita en la que yo tenía que presentarme en indautor, contestamos y expresamos nuestros argumentos, y la autoridad dio un tiempo para que ellos contestaran, pero ya no continuaron, no demostraron lo que ellos decían y lo único que hicieron, de manera injusta fue manchar mi nombre y una marca artística” añadió.

Debido a que Alex no se presentó al citatorio, la polémica volvió a surgir. Los usuarios ya comienzan a estar a favor del imitador pues señalan que es claro que Emmanuel sólo quiere limpiar su imagen y no recibir un valor económico, como se pudiera pensar.

“Yo me sé ganar el dinero, así que no me interesa que me den un centavo, aunque este proceso sí me afectó muchísimo, me pegó duro porque nadie me quería contratar. Al día de hoy me siguen hablando (empresarios) incluso de otros países, pero con miedo y me cuestionan si se puede usar mi nombre artístico pese a que es una marca registrada. Así que es necesario que se limpie mi nombre”, dijo.

Hasta el momento, Alejandro Fernández ha sido nuevamente llamado para aclarar la situación con el “Semipotrillo”.